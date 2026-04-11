Famosa influencer mexicana revela que su novio transicionará a mujer: ¿De quién se trata?

Una reconocida influencer mexicana con más de un millón de seguidores, reveló que su novio tomó la decisión transicionar a mujer. La noticia ha sorprendido a sus fans y seguidores, pues ambos tenían una relación desde hace tiempo.

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué influencer mexicana anunció que su novio transicionará a mujer?

La influencer Priscila Arias, mejor conocida como ‘la Fatshionista’, vuelve al centro de la polémica tras anunciar que su pareja, Iván, ha iniciado su proceso de transición para vivir como mujer.

La creadora de contenido, reconocida por su discurso en favor del body positive, se alejó durante varios meses de la vida pública tras su salida del pódcast Seis de copas.

Sin embargo, su reaparición coincidió con el Día de la Visibilidad Trans, fecha en la que decidió compartir esta nueva etapa personal que, según sus propias palabras, representa una evolución profunda en su manera de amar y acompañar.

Te puede interesar: Familia de Christian Nodal exilia a su hermana por su transición a mujer, ¡sus amigos temen por su vida!

La Fatshionista / Captura de pantalla

¿Cómo anunció la influencer mexicana ‘la Fatshionista’, que su novio transicionará a mujer?

Priscila Arias, mejor conocida como ‘la Fatshionista’ compartió el pasado 31 de marzo un mensaje que rápidamente se viralizó. En él, explicó que su pareja, conocida hasta ahora como Iván, se encuentra en un proceso de transición de género.

La influencer relató que este camino no fue inmediato ni sencillo de comprender. En un inicio, explicó, percibía a Iván como un hombre con una expresión andrógina (que combina rasgos masculinos y femeninos). Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos fueron construyendo un entendimiento más profundo sobre su identidad:

Con los meses y ya en una relación formal, fui sacando pedazos de su historia, armando el rompecabezas y aunque me tardé un ching*, entendí junto con ella que es una persona trans. ‘La Fatshionista’

La historia de la pareja comenzó en un entorno profesional, donde Iván trabajaba como chef. Según relató Arias, su primer encuentro fue algo limitado, pues Iván utilizaba cubrebocas y uniforme de cocina: “ Ha sido todo un proceso, del cual la neta he compartido poco, aunque si he hablado del tema, no hemos contado todo lo que ha significado para ella principalmente y secundariamente para mí ”, señaló.

Arias finalizó el mensaje aseverando que permanecerá junto a su pareja durante este proceso, y está honrada por dejar compartir su vida con ella.

Lee: Ceci Ponce reveló cómo vive la transición de género de su hije, Milo: “Es un duelo por el ser que ya no está”

¿Quién es ‘la Fatshionista’ y qué contenido hace?

Priscila Arias, conocida en redes sociales como ‘la Fatshionista’, es una influencer, creadora de contenido y activista digital mexicana que ha destacado por su discurso a favor del body positive, la inclusión y la diversidad.

Priscila comenzó su camino en redes sociales compartiendo contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida, pero diferente a lo tradicional. Desde un inicio, Arias apostó por visibilizar cuerpos fuera de los estándares “hegemónicos de la industria”.

Uno de los proyectos más importantes en su carrera fue su participación en el pódcast Seis de copas, un espacio en el que, junto a otras creadoras, hablaba sobre experiencias personales, feminismo, relaciones, etc.

Tal vez te interese: ¿Hermane de Nodal inció su transición de género? Así luce actualmente; Coco Máxima le aconseja: “Sé valiente”