¿Turbulence Queen y Burrita Burrona regresan? Lanzan contundente anuncio: “Se tomó la decisión”

En su momento, Turbulence Queen y Burrita Burrona dominaron el mundo de las redes sociales gracias a su característico sentido del humor. No obstante, todo cambió a finales del año pasado. Momo Guzmán, quien le daba vida a Burrita Burrona, anunció que dejaba el proyecto.

Hubo muchas teorías sobre la razón detrás de su decisión y muchos internautas siguen esperando una reconciliación entre estos personajes. Ahora el tema vuelve a dar de qué hablar después de que Turbulence lanzara un anuncio relacionado con todo esto. ¿Será que regresan? Esto se sabe.

Burrita Burrona y Turbulence Queen / Redes sociales

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¿Por qué Turbulence Queen y Burrita Burrona se separaron?

En su momento, la propia Turbulence Queen confirmó que Burrita Burrona ya no estaría en el proyecto de ‘las Amponas’. Aunque no dijo exactamente los motivos, dijo respetar la decisión de su excolaga y aseguró que el canal de YouTube estaría en pausa mientras se hacían ciertas “modificaciones”.

Como era de esperarse, las especulaciones no faltaron. Se comenzó a decir que ambas habían tenido una fuerte pelea y que por eso Momo Guzmán optó por irse.

Esto quedó reforzado después de que, durante su última presentación, Guzmán no le agradeciera a Turbulence. Esta última tomó el micrófono y dijo: “Pues yo sí le voy a agradecer”. Además, los asistentes al show señalaron haber sentido que había mucha “tensión en el aire”.

Por si esto fuera poco, Queen subió un video que, para muchos, era una aparente indirecta. En dicho clip, se podía ver a la influencer cantando ‘La Víctima’ de Xavi. Un fragmento de la letra dice: “Agárrate tus cosas y pélate, malagradecida eres”.

Hace algunos meses, Turbulence sorprendió a todos al reaparecer con Burrita Burrona. Sin embargo, no era Héctor quien estaba bajo la botarga, sino Hiromi. De igual forma, presentó a otro personaje llamado ‘Draga Dragona’.

Burrita Burrona y Turbulence Queen / Redes sociales

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El mensaje que Turbulence Queen lanzó al público sobre Burrita Burrona

Hace unos momentos, Turbulence Queen usó su Instagram para compartir un comunicado. En su mensaje, la influencer dijo estar cansada de las mentiras y especulaciones en redes sociales sobre el fin del proyecto con Burrita Burrona.

Por esta razón, decidió hacer frente y aclarar:

“Nunca hubo un diálogo directo; jamás se me buscó para sostener una conversación madura y abierta. Las conversaciones ocurrieron únicamente a través de abogados, tal como fue solicitado por la otra parte. La única vez que se me contactó de forma directa fue recientemente, cuando recibí un audio de WhatsApp en un tono que percibí como amenazante y burlón. Después de eso, ya no hubo comunicación y fui bloqueado”. Turbulence Queen

Negó que el problema hubiera sido por algún tema económico. A la par de esto, resaltó que, “a falta de un acuerdo”, se decidió bajar los videos en los que aparece Héctor Guzmán como Burrita Burrona.

Turbulence Queen “Quiero agradecer sinceramente a Héctor Guzmán por el tiempo compartido, el trabajo realizado y todo lo vivido durante este proceso. Sin embargo, se tomó la decisión de retirar los videos en los que participó como intérprete, ya que esta fue una solicitud que él manifestó de manera reiterada. Mi equipo hizo todo lo posible por encontrar otra ruta, pero, ante la falta de acuerdos, esta fue la manera más responsable de proteger el proyecto y actuar conforme correspondía”.

¿Qué pasará con el canal de YouTube de Turbulence Queen?

Turbulence Queen aclaró que, a pesar de todo, su proyecto sigue en pie y prometió a todo su público que habrá muchas sorpresas en el futuro.

“Esto no nos detiene; al contrario: vienen cosas muy bonitas, nuevos personajes, nuevas historias y muchísimas sorpresas dentro del multiverso que sé que les van a emocionar tanto como a mí. Hoy decido dejar atrás lo que pasó. Seguimos adelante, haciendo lo que mejor sabemos hacer: crear, trabajar y compartir desde el corazón”. resaltó.

Finalmente, espera dar por concluida la polémica con su mensaje y le agradeció a todos sus fans por el gran apoyo que le han dado en estos meses que, para ella, han sido “desgastantes”.

“A mis ampones: gracias por no soltarme la mano, por cuidar esta comunidad con tanto amor y por demostrar, una vez más, que lo que hemos construido es una familia real, una que no se deja llevar por rumores ni confusiones…Ustedes y yo nos seguimos viendo”, puntualizó.

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