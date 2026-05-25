La Supermana tiene romance secreto, ¿con famoso? ¡Ya sabemos quién es el afortunado! ¿Amor prohibido?

Daniel Vives Ego, ‘la Supermana’, es todo un referente en la cultura LGBTQ+ en México, y ha vivido con gran plenitud sus facetas tanto profesional como amorosa. En cuestión de pareja, nos enteramos de que tiene una muy buena compañía desde ya hace 8 años.

No te pierdas: Roger González estaría enamorado de famoso cantante ¡20 años menor que él!, ¡Lo quiere cerca en todo momento!

La Supermana habló sobre la relación privada que mantiene desde hace ocho años con un hombre musulmán y explicó por qué no pueden mostrarse juntos públicamente. / Archivo TVNotas

¿Quién es la pareja de ‘la Supermana’?

“Tengo una pareja. Yo le hablo, nos vemos, tenemos el coito y se acabó, y eso es tan padre. Él no es de México, es musulmán. Por sus atavismos religiosos, no puede estar conmigo como él quisiera. Eso pareciera un impedimento, pero en realidad es una gran oportunidad. Cuando llega, ese momento de las 4 paredes es fantástico. Yo a ese hombre lo veo desnudos y caigo de rodillas. Es una belleza, alguien que nunca me imaginé que yo iba a tener de esa manera”. ‘La Supermana’

‘La supermana’ también nos habló de su dinámica de pareja aunque no reveló la identidad del hombre. “Nos vemos cada vez que se me para el reloj o el corazón, y le llamo para que le dé cuerda. Es muy cómodo. Hay veces que lo he dejado de ver casi 1 año, pero siempre estamos en contacto. Saco lo mejor de esa relación, que pudiera ser muy tortuosa, que al principio sí lo fue, porque yo lo amé muchísimo. Han pasado 8 años y lo veo de otra manera, más relajada”.

“Vive entre México y el Medio Oriente. Nunca hemos vivido juntos y no se va a dar, por su religión. Tiene mucho problema con eso, pero yo creo que he venido a salvarle algo en su vida. A darle sabor. He ayudado a un ser humano más. Nos conocimos en un centro comercial y somos casi de la edad. Le llevo como 3 años”, agregó.

No le importa no ser mostrada como su pareja por esta persona. “Al día de hoy, un travesti, transgénero y transexual parecemos una fantasía. Para el colectivo heteronormado somos un juguete. Lo comprendí a muy temprana edad. Entendí mi lugar en esta sociedad y yo también juego. Toda la vida me he relacionado con hombres heterosexuales. Solo anduve con 2 gais”.

Con esta pareja tiene más que suficiente. “A esta edad se te apaciguatodo. Estoy muy tranquila. No estoy ávida de amor o de: ‘Vamos a conocer gente’. Lo que más disfruto es estar con mi familia, ver una serie. Eso me llena de mucha emoción”.

No te pierdas: Influencer a abre su corazón con sus fans y revela estar enamorado de un hombre: ¿De quién se trata?

¡La Supermana lo contó todo! Vive apasionado romance secreto con hombre musulmán. / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la primera relación de ‘la Supermana’?

Daniel Vives Ego dice que descubrió el amor a muy corta edad:

“Parece una aberración lo que digo, pero así fue mi historia y no la puedo cambiar. Yo, cuando era un niñito de 5 o 6 años, tuve un novio de 22. Nunca hubo violación ni sexo, solo besos, y era algo muy padre. A ese hombre le agradezco que me haya tratado y respetado como lo hizo”. ‘La Supermana’.

“No fue mucho tiempo. Fue un amor idealizado. De niño no tenía esa dimensión. Ahora lo veo a él como un depredador sexual, pudo llegar a cosas peores, pero en realidad no sucedió”. Después vinieron otras parejas. “Yo siempre tuve novio. Me casé con Omar Hernández. Tuve un último novio hace 15 años, que fue el que me birló (robó) y dije: ‘Nunca más’”.

Nunca se imaginó el éxito de ‘La Supermana’. “Al principio no se llamaba así, y el director de ese proyecto, que se enlató, me insultó diciéndome: ‘¡Cómo te atreves a vestirte así!’. Actualmente se me acercan y me han dicho: ‘porque me ayudaste, porque mi mamá me entiende gracias a ti’. Ante todo, están con la abuela del drag”.

“Pero es una lucha cotidiana, del día a día. Yo salgo así (vestida) a la calle, para que la gente cambie. Cuando me ven, se quedan heladas, porque (pobre) el que me diga algo. Desde que soy niño siempre estuvo el escrutinio en mi persona. Cuando estuve en tratamiento psicológico, mi doctor me decía: ‘Es que tú no tienes. un problema, tú lo que tienes es muchísima personalidad y es lo que te va a salvar en la vida’”.

Finalmente, nos habló de su orgullo por seguir tan vigente. “Estoy muy feliz, porque continúo en el subconsciente colectivo de un país. Me mueve mucho (se le quiebra la voz). Le doy gracias al universo por permitirme seguir inspirando a las nuevas generaciones, siendo faro de luz para otros. Es muy hermoso. Nunca me imaginé que a mis 60 años iba a continuar en esta carrera de esta manera”.

No te pierdas: Joaquín Bondoni se lanza piropos en redes con su compañero de obra de teatro: ¿Se confirma romance?

La Supermana reveló cómo ha logrado mantener una relación privada durante ocho años pese a las diferencias culturales y religiosas. / Archivo TVNotas

¿Quién es ‘la Supermana’?

‘ La Supermana’ comenzó en el teatro con Silvia Derbez

Desarrolló su show través ti, hizo espectáculos de cabaret y grabó un disco llamado Mírame.

Lleva 30 años formando parte de Las Hermanas Vampiro, y alrededor de 25 con el personaje de ‘la Supermana’.

Saltó a la fama con Desde gayola, con Horacio Villalobos.

Actualmente participa en el espectáculo La cantadera, además de ser parte de Farándula 021.

En 2006 la vimos en la película Así del precipicio.

No te pierdas: ¡Él es Moisés Hernández! El conductor de N+ que se volvió viral por el “WhatsApp amarillo”