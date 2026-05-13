Maza Clan está “con la cola entre las patas” tras lo ocurrido con Sol León, asegura su esposa, ¿hay divorcio?

Maza Clan y Sol León siguen dando de qué hablar pese al final de La mansión VIP, donde surgieron rumores de una relación que va más allá de una amistad, pese a que el influencer está cansado con Cindy Cornejo.

Maza Clan y Sol León dentro de La mansió VIP. / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Maza Clan y Sol León en La mansión VIP?

Como parte de las grabaciones de ‘La vida en el rancho’, Maza Clan reunió a sus excompañeros para crear nuevo contenido, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de Sol León, ganadora de La mansión VIP.

En medio de la incógnita sobre lo que pasará con el matrimonio entre Maza Clan y Cindy Cornejo, ambos hicieron transmisiones en vivo con declaraciones muy distintas, pues todo parece indicar que el influencer quiere dejar atrás lo vivido con Sol León.

Sol León y Maza Clan fueron de las personalidades que más dieron de qué hablar en La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Qué dijo Maza Clan sobre su esposa Cindy Cornejo?

Antes de comenzar las grabaciones de ‘La vida en el rancho’, Maza Clan realizó una transmisión en vivo en la que compartió que ha intentado ponerse en contacto con su esposa, pero no recibe respuesta.

De acuerdo con el influencer, Cindy Cornejo es el “amor de su vida”, pero respetará si quiere poner fin a su relación: “Siempre voy a estar contigo, en las buenas y malas. Igual, si ella no quiere estar conmigo, que me diga; yo no estoy enojado”, expresó.

Sin dar mayores detalles sobre su relación, Maza Clan reconoce que su esposa está “enojadísima” por lo que pasó dentro de La mansión VIP, pero seguirá insistiendo para lograr tener comunicación con ella.

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¿Qué hará la esposa de Maza Clan tras el final de La mansión VIP?

Horas después de las declaraciones de Maza Clan, Cindy Cornejo reveló detalles inéditos de lo que ha ocurrido con el influencer tras su salida de La mansión VIP y su reciente reunión con Sol León.

A través de una transmisión en vivo con amplia audiencia, Cindy Cornejo reveló que Maza Clan ya la buscó, incluso llegó al mismo hotel en el que está hospedada, pero aún no lo perdona. Sin embargo, ya está considerando la posibilidad de volver a tener comunicación con él, pues se está quedando sin dinero.

“Se dieron cuenta de que andaba muy macho, enfiestado y después con la cola entre las patas; así son los hombres. No lo perdoné, le va a costar”. Cindy Cornejo

Maza Clan no ha logrado hablar con su esposa tras salir de La mansión VIP. / IG: @cindycornejo_

Mientras las dudas sobre su relación continúan, ambos se han mantenido muy activos en redes sociales, pero la presencia de Sol León con Maza Clan sigue dando de qué hablar.

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