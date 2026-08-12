Esposa de Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, lo acusa de violencia y secuestro: “Temo por mi vida”

En mayo pasado, se reportó que Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue detenido en Culiacán, Sinaloa. Según se mencionó, habría sido por un supuesto caso de violencia intrafamiliar y lesiones en agravio a su esposa, Denys Chantal Corona Rodríguez. Al poco tiempo, el boxeador quedó en libertad.

A tres meses de los hechos, la propia Chantal se sincera sobre el presunto maltrato del que habría sido víctima. Desde golpizas continuas hasta secuestro fue lo que la mujer describió en su testimonio. Esto fue lo que dijo.

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Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue detenido en mayo / Redes sociales

¿Por qué Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, salió en libertad?

La detención de Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, ocurrió el pasado 20 de mayo. De acuerdo con lo que se informó en aquel entonces, elementos de la Policía Estatal Preventiva lo interceptaron en la zona de Aguaruto.

Al principio, no se quisieron dar detalles del asunto. No obstante, después se destapó que sería por un tema de violencia intrafamiliar. Se dijo que el atleta ya tenía un proceso pendiente, supuestamente, por no haber asistido a una audiencia previa.

Tras un día en el penal de Aguaruto, se reportó su liberación. Aparentemente, la autoridad decidió que continuara su proceso en libertad. Poco después de esto, Omar compartió un mensaje celebrando el hecho.

“Después de un año de pesadillas, Omar dijo que iba a volver y ha vuelto. Gracias a Dios”. Omar Chávez

Posterior a esto, ya no hubo más actualización sobre el caso. Sin embargo, se sabe que el atleta ha continuado con sus actividades laborales. De hecho, en septiembre tiene pactada una pelea de exhibición.

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Esposa de Omar Chávez asegura temer por su vida tras liberación del boxeador

En entrevista para un medio de circulación internacional, la esposa de Omar Chávez señaló que el proceso contra el boxeador comenzó en 2025. Indicó que la violencia empeoró por el presunto consumo de medicamentos de él y su adicción a las apuestas.

Supuestamente, Omar la obligaba a pedir dinero a familiares y amigos para financiar estas actividades. Indicó que decidió denunciar tras la presunta primera agresión. Afirmó que el atleta la golpeó fuertemente, por lo que se vio forzada a escapar del hogar que compartían.

Pese a la acción legal que tomó, en aquel entonces las autoridades no hicieron nada. Aseguró que, tras esto, dos hombres, presuntamente enviados por el hijo de Julio César Chávez, la secuestraron y la mantuvieron en cautiverio por 13 días. Según dijo, como una forma de presión para obligarla a retirar los cargos.

“Ellos tenían el plan de hasta enterrarme en una fosa”. Esposa de Omar Chávez

Relató que habría logrado salir gracias a un descuido de sus captores. Tras esto, se contactó con su hermana y juntas decidieron interponer una nueva denuncia contra Omar por los delitos de violencia familiar equiparada, privación ilegal de la libertad y lesiones.

“Temo por mi vida y mi seguridad, porque la persona que me agredió está libre bajo suspensión condicional del proceso, aunque yo no otorgué perdón. Quiero justicia, que pague con cárcel. No quiero fama ni dinero”, manifestó.

Esposa de Omar Chávez muestra pruebas del presunto maltrato / Imagen compartida por el medio ‘El País’

¿Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, irá a la cárcel?

Hasta el momento, no se han notificado avances en el caso en contra de Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez. El atleta tampoco se ha pronunciado ante las declaraciones de su esposa.

Su último post en redes sociales data de hace algunas horas. En las historias de Instagram, el famoso compartió un poco de la conferencia de prensa por la pelea pactada en Puebla.

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