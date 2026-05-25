Yolanda Andrade y Julio César Chávez incendian las redes con emotivo beso en un “día inolvidable”

Yolanda Andrade volvió a acaparar la atención de sus seguidores, pero esta vez con un emotivo video que emocionó hasta a sus colegas. Cabe recordar que semanas atrás, la conductora alarmó a sus fans al compartir un nuevo diagnóstico; sin embargo, ahora sorprende de buena manera junto a Julio César Chávez.

Julio César Chávez protagoniza emotivo reencuentro con Yolanda Andrade. / Redes sociales

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¿Qué pasó en el reencuentro entre Yolanda Andrade y Julio César Chávez?

A través de su cuenta personal, Yolanda Andrade compartió el nuevo reencuentro que vivió con Julio César Chávez, con quien mantiene una relación cercana, y se dio un emotivo beso. En el video, se observa que también aparece Montserrat Oliver, y aunque no se dan detalles sobre lo que se avecina, Andrade expresó:

“Ayer fue un día inolvidable. Gracias a todos los corazones que lo hicieron posible. Con amor siempre”. Yolanda Andrade

De inmediato, diversos colegas y seguidores expresaron sus mejores deseos para la conductora y actriz con mensajes como: “Estás en mis oraciones siempre”, “Te queremos ver mucho, así te queremos ver siempre”, “Pura vida”, entre otros.

Por lo que se puede apreciar en el clip, el reencuentro puede formar parte del programa “Montse & Joe”, que conducen Yolanda Andrade junto a Montserrat Oliver, pues se observa que ambas se toman una foto de “recuerdo” junto al exboxeador mexicano.

Yolanda Andrade reaparece junto a Julio César Chávez. / Facebook: Yolanda Andrade

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¿Cómo surgió la amistad entre Yolanda Andrade y Julio César Chávez?

El reencuentro estuvo lleno de significado para Yolanda Andrade, pues además del video que compartió, en sus instantáneas colocó una captura del momento en que ambos aparecen abrazados y la acompañó con la canción “Dejemos huellas bonitas” de Antoñito Molina.

Cabe recordar que la amistad de Yolanda Andrade y Julio César Chávez se remonta a los años cuando ambos compartían adicciones; pese a que fue una época difícil, ambos se brindaron compañía. Después de que los vicios fueron superados, la situación permaneció igual y hasta hoy mantienen un lazo que parece quebrantable.

“Nos encerrábamos en el baño y ahí pasábamos hasta tres días, con una grabadora de coca y una bolsa escuchando música. Era una tristeza que quizá teníamos los dos, pero la única alegría es que estamos juntos”, contó una vez Yolanda Andrade con Isabela Lascurain.

Yolanda Andrade y Julio César Chávez comenzaron una amistad cuando ambos compartian vicios. / Redes sociales

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¿Cuál es el nuevo diagnóstico de Yolanda Andrade?

Antes del emotivo momento que compartió junto a Julio César Chávez, Yolanda Andrade se sinceró sobre los dos diagnósticos que enfrenta y le provocan fuertes dolores. De acuerdo con la presentadora, padece “neuralgia del trigémino”, una enfermedad que llega a ser considerada de las más fuertes.

Según “Mayo Clinic”, se trata de un trastorno crónico que afecta el nervio trigémino (el nervio que transmite la sensibilidad de la cara al cerebro). Sus principales síntomas son el dolor repentino, severo y punzante, que suele ser descrito como una descarga eléctrica.

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Así fue el emotivo beso de Yolanda Andrade y Julio César Chávez: