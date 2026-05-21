Julio César Chávez reaparece tras detención de Omar con misterioso mensaje: “Mis hijos los traigo en la mente”

Mientras Omar N era detenido por violencia familiar, Julio César Chávez reapareció con una publicación que muchos interpretaron como un mensaje indirecto. Julio César Jr también se dejó ver en redes.

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¿Qué pasó con Omar N y por qué fue detenido el miércoles 20 de mayo de 2026?

La detención de Omar N, hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, sacudió las redes sociales este miércoles 20 de mayo de 2026. De acuerdo con los primeros reportes, el pugilista fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la localidad de Aguaruto alrededor de las 8:53 horas.

Según trascendió, Omar N enfrenta acusaciones de violencia familiar y lesiones, luego de que habría agredido a una mujer, quien sería su pareja sentimental, y se dijo que la orden de aprehensión existía tras no presentarse ante el juez previamente.

El hijo del “Gran campeón” fue trasladado al penal de Aguaruto, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica. Será hasta el próximo 25 de mayo de 2026 cuando se lleve a cabo su audiencia, donde un juez determinará si continúa su proceso en prisión o en libertad.

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¿Qué dijo Julio César Chávez tras la detención de Omar N?

Aunque muchos esperaban una postura oficial, lo cierto es que Julio César Chávez no habló directamente sobre la detención de su hijo. Sin embargo, el excampeón mundial sorprendió al publicar una fotografía en redes sociales pocas horas después de que se confirmara la noticia.

En la imagen, Chávez aparece en el restaurante “Mi Compa Chava”, en la Ciudad de México, lo que reveló que no se encontraba en el lugar de los hechos al momento del arresto. Pero lo que realmente llamó la atención fue la música que acompañó la publicación.

El video estaba musicalizado con el corrido de “El César del box”, específicamente en una parte muy significativa donde se menciona a sus hijos:

“Mis hijos los traigo en la mente. Bajo el ring los golpes son más fuertes. Toqué el cielo, ya conocí el suelo. Y aún sigo en el top”. Letra de la canción

La frase desató todo tipo de interpretaciones entre los seguidores, quienes consideran que podría tratarse de un mensaje indirecto ante la difícil situación familiar que atraviesa.

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¿Qué hizo Julio César Jr tras la detención de su hermano Omar N?

Mientras el escándalo crecía, Julio César Jr también se mantuvo activo en redes sociales, aunque sin hacer comentarios sobre la detención de su hermano.

El hijo mayor del campeón publicó varias historias en Instagram donde se le ve entrenando, lo que algunos interpretaron como una forma de mantenerse enfocado y al margen de la polémica que envuelve a su familia.

Por su parte, otros miembros de la familia Chávez, como Nicky Chávez, también evitaron pronunciarse directamente sobre el tema, limitándose a compartir contenido cotidiano en redes sociales.

Nicky Chávez y Julios César Jr en Instagram

¿Qué polémicas ha tenido Omar N antes de su detención?

La detención de Omar N no llega en un contexto aislado. El boxeador ha estado envuelto en diversas controversias a lo largo de su vida, lo que ha mantenido su nombre constantemente en el ojo público.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2013, cuando estuvo presente en la fiesta donde fue asesinado el narcotraficante Rafael Arellano Félix. Aunque no tuvo responsabilidad en el crimen, sí fue llamado a declarar junto a otros asistentes.

En el ámbito personal, Omar también ha hablado abiertamente de conflictos familiares, incluyendo tensiones con la actual esposa de su padre. En una ocasión declaró:

“La serie Los Chávez no la miro por el hecho de que la mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible... ya hasta me ha amenazado de muerte”. Omar N

Además, su carrera deportiva también ha tenido altibajos, con peleas canceladas, derrotas mediáticas y señalamientos sobre problemas con adicciones, por los cuales ha estado en rehabilitación en varias ocasiones, siendo la más reciente en 2025.