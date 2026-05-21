Liberan a maquillista de Fátima Bosch tras presuntamente golpear brutalmente a Miss Venezuela VIDEO

El mundo del modelaje está en el ojo del huracán. A casi un año de la polémica victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, se acusa a Giovanni Laguna, quien fue identificado como su maquillista, de presuntamente haber golpeado brutalmente a Miss Venezuela Global 2025.

Si bien el hombre había sido detenido por su supuesto acto, de acuerdo con reportes de último momento, fue liberado poco después. Te contamos todo lo que se sabe del caso.

Presunta agresión de Giovanni Laguna / Redes sociales

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¿Por qué Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch, presuntamente golpeó a Miss Venezuela Global 2025?

En las últimas horas, ha circulado un video en el que se puede ver a Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, con lo que pareciera ser sangre en el rostro. En dicho clip, la modelo señala directamente a Giovanni Laguna como su supuesto agresor.

“Esto lo hizo Giovanni Laguna. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, se le escucha decir a Andrea, a la par que alterna las tomas entre su rostro y Giovanni, quien simplemente está sentado en un sillón con un tenis en la mano.

La postura de Laguna fue simplemente manifestar que no le importaba estar siendo grabado, pero al mismo tiempo amenazarla para que dejara de enfocarlo.

“Quítate de aquí, porque si no… Yo soy Giovanni Laguna, director y estilista de muchísimas celebridades, tú eres una prostituta barata que se prostituye en los parques de Dubái…Que te co… en Dubái por mil dólares”. Giovanni Laguna

Hay muchas versiones sobre lo ocurrido. Una de las que más ha sonado recientemente es que Giovanni no la lastimó y las heridas de Andrea habrían sido consecuencia de un forcejeo en el que él intentaba arrebatarle el celular.

“Cuando Giovanni entra al lugar, comienza una discusión entre ambos, que sería parte de los videos que circularon en redes. En uno de esos videos se ve a Giovanni levantándose del mueble, pero según esta versión, él no la habría atacado, sino que habría intentado quitarle el teléfono. En medio del forcejeo por el celular, ambos caen, tropiezan con una lámpara de grabación; y esa lámpara le habría caído a Andrea en la frente, provocándole la herida”, se reportó.

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¿Qué pasó con Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch, tras la presunta agresión?

En redes sociales, circuló que Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch, había sido arrestado en Francia por la presunta agresión contra Andrea del Val. Según se dice, fue detenido durante la tarde del pasado 20 de mayo.

El experto solo habría pasado unas horas detenido, pues hace unos momentos se informó que ya fue puesto en libertad. Se reportó que el caso habría sido desestimado.

“Según me dicen, Giovanni podría salir mañana de la cárcel y todo apunta a que el caso podría ser desestimado como una riña, ya que las autoridades habrían escuchado a los testigos y aparentemente no le creen del todo la versión de Andrea”, se informó horas antes de la liberación.

Cabe mencionar que ninguna de las partes involucradas ha dado declaraciones oficiales. En tanto que las redes sociales están divididas; algunos están a favor de Andrea, mientras que otros apoyan a Giovanni. Hasta ahora, Fátima Bosch tampoco se ha pronunciado.

Presunta agresión de Giovanni Laguna / Redes sociales

¿Quiénes son Giovanni Laguna y Andrea del Val?

Este es el perfil de Giovanni Laguna:

Giovanni Laguna es un diseñador, estilista y creativo de origen venezolano-colombiano.

Trabaja con reinas de belleza y celebridades de talla internacional.

Estuvo colaborando con Fátima Bosch, mexicana que fue coronada como Miss Universo 2025.

Cuenta con 294 mil seguidores en Instagram.

Estuvo en el Festival de Cannes recientemente, acompañando a Fátima.

Este es el perfil de Andrea del Val:

Andrea Carolina del Val Torres es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana.

Tiene 28 años.

Es la actual Miss Venezuela Global 2025.

Ha estado en otros certámenes como Miss Global y Miss Grand Venezuela 2024.

Tiene cerca de 61 mil seguidores en Instagram.

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