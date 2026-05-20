Cruz ‘N’ golpea a abuelita que paseaba con su nieta en un parque de Saltillo; ¡lo detienen!: VIDEO

Recientemente, se dio a conocer el caso de una abuelita que fue agredida por un hombre mientras paseaba con su nieta en Saltillo. El video de los hechos se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando una ola de indignación. Te contamos todo lo que pasó.

Agresión en Saltillo / Redes sociales

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Así fue como un hombre agredió a una abuelita en Saltillo

De acuerdo con el reporte de medios locales, todo habría ocurrido durante la tarde del pasado lunes 18 de mayo. Una mujer mayor se encontraba paseando con su nieta en un parque ubicado en la colonia Beta Centauro, en Saltillo.

La abuelita estaba caminando con tranquilidad cuando un hombre, sin motivo aparente, le arrojó una piedra, provocándole heridas visibles. En el video de los hechos, se puede ver al individuo huir de la escena poco después de la agresión.

A la par de esto, la víctima, quien cayó al suelo, empieza a gritar pidiendo ayuda, mientras que su nieta comienza a llorar. Una policía que iba pasando la auxilió y después trató de perseguir al agresor.

“Según testigos, un hombre vestido con playera naranja y pants gris se encontraba sentado en una banca esperando el paso de la mujer. Cuando ella le dio la espalda, el sujeto corrió, tomó una piedra y se la lanzó con fuerza en la cabeza, provocando que cayera al suelo junto con la menor que llevaba de la mano”, se reportó.

Otros testigos pidieron ayuda por medio del sistema de emergencias. Las autoridades llegaron al lugar y comenzaron un operativo de búsqueda para encontrar al hombre.

¡INDIGNANTE! 😡 Sujeto ataca con piedras a adulta mayor que caminaba con una niña en la colonia Beta Centauro de Saltillo pic.twitter.com/ZDAgrGeG8p — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 20, 2026

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¿Qué pasó con el hombre que agredió a una abuelita en Saltillo?

Tras varias horas de búsqueda por calles aledañas, las autoridades de Saltillo detuvieron al agresor. Fue identificado como Cruz ‘N’, de 48 años, y fue llevado al Ministerio Público local para determinar su situación legal.

De manera extraoficial, se ha mencionado que el hombre padece de sus facultades mentales, por lo que se le realizará una evaluación psicológica mientras siguen las investigaciones correspondientes.

También se ha mencionado que la víctima habría resultado con lesiones “graves”. Hasta el momento, se desconoce cuál es su estado de salud actual.

Agresión en Saltillo / Redes sociales

¿Cuál será la condena en prisión que recibiría el hombre que agredió a una abuelita en Saltillo?

El castigo que podría recibir Cruz ‘N’, el hombre que agredió a una mujer mayor en Saltillo, puede variar. De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, todo depende del tipo de lesiones causadas.

Si la lesión es leve, es decir, no pone en riesgo la vida y se cura en menos de 15 días, la condena sería de 6 meses a dos años de prisión. También se tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo para evitar la cárcel.

Si la lesión es moderada, es decir, sana en más de 15 días y deja alguna cicatriz, la sentencia sería de 1 a 4 años de prisión.

Si la lesión es grave, es decir, deja una afección permanente, la condena sería de 3 a 10 años de prisión.

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