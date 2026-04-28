¿Carolina Flores en TikTok anticipó su asesinato? Las inquietantes coincidencias que hoy estremecen

Antes de que su nombre apareciera en titulares por un feminicidio que conmocionó a México, Carolina Flores, exreina de belleza y madre de una niña, publicó un video en TikTok que hoy resulta escalofriante. En aquel momento parecía un trend más. Hoy, tras su asesinato, el clip es visto como una posible advertencia ignorada.

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Últimos mensajes de Carolina Flores, exreina de belleza / Redes sociales

¿Qué muestra el video de Carolina Flores que hoy causa tanta inquietud?

El video fue publicado el 18 de marzo de 2025. A simple vista, Carolina Flores, exreina de belleza asesinada por su suegra, participa en un trend de TikTok donde se simula disparar a botellas colocadas en equilibrio sobre su cabeza. Todo ocurre en tono relajado, incluso divertido.

Pero hay tres elementos que hoy resultan perturbadores:



El primero es el número de disparos : seis balazos perfectamente audibles.

: seis balazos perfectamente audibles. El segundo es la posición del arma que muchas veces queda frente a su cabeza y según los primeros informes, recibió dos disparos en la cabeza y uno en el pómulo.

Y el tercero, la canción de fondo: “Laurita Garza”, de Los Invasores de Nuevo León, un corrido donde la protagonista mata a su novio… también de seis disparos.

Nada de eso tenía relevancia en su momento. Hoy, tras el feminicidio de Carolina Flores, el video se percibe como una escena macabra que parece anticipar su propio destino. Para muchos usuarios, no se trata de una casualidad.

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¿Carolina Flores recibió amenazas antes de ser asesinada?

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de amenazas previas contra Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años. Sin embargo, su entorno familiar y los hechos posteriores a su muerte han levantado sospechas legítimas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso como feminicidio y señala como principal sospechosa a Érika María “N”, suegra de la víctima, quien ya cuenta con orden de aprehensión.

De acuerdo con los videos y testimonios difundidos, el día del asesinato no hubo una discusión visible ni un conflicto inmediato que explicara el ataque. Todo quedó registrado por una cámara con sensor de movimiento que, según las autoridades, habría sido colocada por la propia Carolina en el área de cunero de su hija.

¿Cómo fue la última conversación entre Carolina y su suegra Érika María “N”?

Las imágenes y audios revelados entre Carolina Flores y su suegra muestran que, minutos antes del ataque, la convivencia parecía completamente normal. Incluso hay una conversación breve y cotidiana entre ambas:



Carolina: “¿Se vinieron en carro?”

Érika “N”: “En carro... desde el sábado”.

Carolina: “¿Y León cómo se portó?”

Érika “N”: “Bien, andaba medio mareado, pero hicimos varias paradas para que fuera al baño y descansar”.

León, el golden retriever de Carolina, estuvo presente durante el asesinato.

Después de ese intercambio, Érika utilizó una petición aparentemente inocente para distraerla. Según los testimonios, le dijo: “¿No me podrás regalar una botellita de agua?”. Carolina le dio la espalda para ir a la cocina. Fue en ese instante cuando recibió los disparos.

Minutos después, al escuchar los ruidos y salir de la habitación, el esposo de Carolina cuestionó a su madre. Ella respondió sin titubeos: “Nada, me hizo enojar. Tu familia es mía. Tú eras mío y ella te robó”.

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Carolina Flores, exreina de belleza asesinada / Redes sociales

¿Qué dijo la familia de Carolina Flores sobre la relación con su suegra?

La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, declaró a Univisión que las fricciones entre su hija y Érika María “N” se intensificaron durante el embarazo. Habló de una relación marcada por control, celos y tensiones constantes, que acabaron por volverse insostenibles.

Estas diferencias llevaron a Carolina y a su esposo a mudarse a la Ciudad de México, con la esperanza de tomar distancia de un entorno familiar marcado por el conflicto. Sin embargo, ni el cambio de ciudad logró frenar a su suegra, quien terminó por alcanzarla y convertirse en la responsable de su trágico final.