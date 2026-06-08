¡Alfredo Adame despotrica vs. Paco Stanley! Asegura que intentó abusar de una edecán: “Era un pervertido”

Hace poco, se cumplieron 27 años de la muerte de Paco Stanley. Si bien la mayoría de colegas e internautas lo recuerdan con cierto cariño y admiración por su legado en la televisión, hay algunos que aseguran tener malas experiencias con él.

Tal es el caso de Alfredo Adame, quien hace poco participó en ‘La granja VIP’. El actor no solo aseguró que el presentador lo “envidiaba”, sino que también relató una polémica anécdota en la que, presuntamente, este habría intentado abusar de una empleada. Te contamos los detalles.

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Paco Stanley y su mala experiencia con Alfredo Adame / Mezcalent

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el presunto acoso de Paco Stanley?

En una entrevista reciente con el periodista Hugo Maldonado, el actor Alfredo Adame habló sobre su relación con Paco Stanley, quien fue asesinado el 7 de junio de 1999. Dijo que el conductor presuntamente estaba celoso de su éxito en la televisión.

También lo describió como una persona “sucia” y “asquerosa”. Incluso recordó la vez en que, presuntamente, acosó a la hermana de una amiga que había entrado a su programa como edecán. Según su anécdota, había recomendado a esta chica para que trabajara para él en su show.

Tras un mes, la persona habría renunciado por los constantes acercamientos inapropiados de los que presuntamente fue víctima. Supuestamente, Paco entraba a su camerino constantemente y la tocaba sin su consentimiento.

“Este cuate era un pervertido, un acosador. Se quería acostar con todas las edecánes. La contrata y empieza a trabajar la chava esta y, como al mes, mi amiga me llama y me dice: “Mi hermana se acaba de salir del foto, llorando, sacadísima de onda. Paco llevaba un mes metiéndosele al camerino y queriéndola vio… Pues no hay otra palabra’. Luego la amenazó con que la iba a correr si no se acostaba con él. La hermana dejó de trabajar allí”. Alfredo Adame

Aunque ya no lo volvió a ver, Adame dijo que, a su considerar, Paco era un pervertido: “Yo no tengo nada contra que te dro… o seas borrachín, pero había cosas que él rebasaba. Valiéndose de ese poder, hacía de las suyas. Lo hizo mil veces. Una muy mala experiencia”, resaltó.

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¿Cómo era la relación entre Paco Stanley y Alfredo Adame?

Alfredo Adame sostiene que su rivalidad con Paco Stanley comenzó cuando él comenzó a ser el estelar de HOY y este último se fue a TV Azteca. El también DJ asegura que el hoy occiso no confiaba en que tendría éxito y hasta lo ninguneó.

“Al principio bien y todo, pero ya después (me pareció) una gente cochina y ya no le hice caso. Él se va a TV Azteca y de repente anuncian que Adame se va a HOY. Burlonamente, agarra y dice: ‘¿a quién pusieron del otro lado? No es un oponente de calidad’. A los 5 días, estaba más arriba de él en rating. Le cerré el hocico”, expresó.

Y agregó: “En Televisa, él era envidioso y receloso. Quería comerse el programa”, puntualizó, reiterando que, aparentemente, Paco no era una buena persona.

Alfredo Adame dice que Paco Stanley era un “sucio” / Mezcalent

¿Cómo murió Paco Stanley?

Paco Stanley murió el 7 de junio de 1999, tras ser víctima de un ataque armado. El conductor, Mario Bezares y Jorge Gil fueron a desayunar a un restaurante llamado ‘El charco de las ranas’, en CDMX.

Mario fue al baño. En tanto que Paco y Jorge salieron a esperarlo en la camioneta. Momentos después de abordar, un grupo armado comenzó a disparar. El presentador murió de forma inmediata, mientras que Jorge y otros que estaban pasando quedaron con lesiones graves.

En su momento, se detuvo a Bezares y a Paola Durante como sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen. Salieron 18 meses después por falta de pruebas. El director del documental ‘Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley’ sostiene que habrían asesinado a Paco por un “ajuste de cuentas” y que ni Mario ni Paola tuvieron nada que ver.

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