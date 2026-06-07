Alfredo Adame cuestiona el triunfo de Sol León en ‘La mansión VIP’, ¿confirma fraude?: “La duda razonable”

Mucho se ha dicho sobre el triunfo de Sol León en ‘La mansión VIP’. Se ha teorizado que hubo fraude en el reality de ‘HotSpanish’. Y es que, desde un inicio, se había denunciado un presunto favoritismo hacia la empresaria. La especulación parece reforzarse tras las recientes declaraciones de Alfredo Adame. Esto fue lo que dijo.

Checa: Sol León ‘vetada’ de La casa de los famosos México 2026, revelan, ¿por culpa de La mansión VIP y HotSpanish?

Sol León gana La mansión VIP / Redes sociales

¿Por qué se dice que el triunfo de Sol León en ‘La mansión VIP’ ya estaba “planeado”?

Durante la primera semana en ‘La mansión VIP’, Niurka Marcos le dijo a su novio, Bruno Espino, que ya quería salirse. Su explicación fue que ya estaba harta del supuesto favoritismo que veía hacia Sol León y Eli Esparza, quienes casualmente quedaron en los primeros lugares.

Tras anunciarse que era la primera eliminada, se llevó a su pareja. Una vez estando fuera, comenzó a usar sus redes sociales para hablar del presunto fraude y las acciones legales que quería tomar al respecto, pues siente que irrespetaron su contrato.

‘HotSpanish’ ha negado esto en múltiples ocasiones. Afirmó que su reality fue “auténtico” y hasta dijo no tener problemas en mostrar todo lo relacionado con las votaciones.

Pese a la explicación del influencer, Niurka sigue insistiendo en que todo fue planeado. Incluso aseguró que no tiene miedo a una demanda por parte del creador de contenido.

“Espero que ya la haya puesto (demanda) porque eso significa que ya puedo hablar. Lo único que yo no dije, ni mencioné fue lo que él dijo de que fue un fraude, eso no lo tuve que decir, lo dijeron absolutamente todos los defraudados de su proyecto”, indicó en una entrevista reciente.

Alfredo Adame duda del triunfo de Sol León en La mansión VIP / Redes sociales

Sol León es acusada de poseer armas y drogas tras ganar La mansión VIP; así responde

¿Alfredo Adame también cree que hubo fraude en ‘La mansión VIP’?

Alfredo Adame, quien le ganó a Carlos Trejo en el Ring Royale, admitió tener sus dudas sobre el triunfo de Sol León en ‘La mansión VIP’. En un encuentro con la prensa, dijo que, si bien confía en que ‘HotSpanish’ es una buena persona, hay cosas que todavía considera extrañas.

En primer lugar, cree que una patrocinadora no debió participar. Recordemos que la marca de fajas de la empresaria dio dinero al reality.

También dijo que, en los últimos días, era él quien recibía más ‘Superchats’. Además de que, durante la gran final, “el rating se desplomó” cuando se anunció que había quedado en cuarto puesto.

“La duda razonable: ¿por qué, si en los últimos 12 días, a mí me estaba entrando una tasa de 10 SuperChats contra 5 o 3 de Sol León y 2 de Mazaclan, cómo es posible que no haya ganado? Cuando estábamos en la final, estaba en 4.2 millones y, de repente, dicen: ‘Alfredo Adame cuarto’. En ese momento se les cae a 1.2 millones”. Alfredo Adame

Pese a todo, dijo no tener interés en aclarar el tema, ya que siente que le fue muy bien en el show: “Es mi única duda. No me importa. Yo estoy acostumbrado a lo bueno y a lo malo. Al fin de cuentas, a mí me fue muy bien”, indicó.

¡FRAUDE EN LA MANSIÓN VIP! 🚨🚨 Adame habla de los malos manejos dentro del reality de HOTSPANISH 📺#ebninforma #ernestobuitronnews #alfredoadame #hotspanish pic.twitter.com/tuBsHsDsh1 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) June 7, 2026

¿Niurka estará en el próximo reality de Alfredo Adame?

Tras su paso por varios realities como ‘La granja VIP’, Alfredo Adame anunció que lanzaría uno propio. Se llamará ‘Ruco y Cursi: La mansión de Adame’. Invitará a varias celebridades a celebrar una fiesta de tres días en su casa. El ganador será quien “aguante más”.

Se podrá ver 24/7 y aún no hay fecha tentativa de estreno. Durante su conversación con los medios, contó su deseo de invitar a Niurka.

“A Niurka la respeto, la admiro. A la mejor la invito al reality que ando haciendo con el Burro Van Rankin. Igual la voy a invitar para que vaya allí a pelearse”, manifestó.

Mira: Maza Clan está “con la cola entre las patas” tras lo ocurrido con Sol León, asegura su esposa, ¿hay divorcio?