¿Fraude en la pelea de Alfredo Adame vs. Carlos Trejo en el Ring Royale? Denuncian presuntas irregularidades

La llamada ‘Pelea del siglo’ entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale se llena de polémica. Como se sabe, el actor fue el ganador absoluto. En sus primeras declaraciones, el ‘Cazafantasmas’ dijo aceptar su derrota con dignidad y reconoció el esfuerzo de su rival; incluso se abrazaron y se besaron en la mejilla.

No obstante, con el paso de los días, han comenzado a surgir señalamientos de un supuesto fraude. Recientemente, Mary Rodríguez, esposa de Carlos, aseguró haber detectado ciertas “irregularidades” en el combate. Esto fue lo que dijo.

Pelea Alfredo Adame y Carlos Trejo / Redes sociales

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¿Existieron “irregularidades” en la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale?

En un encuentro con la prensa, la esposa de Carlos Trejo dio su postura ante la derrota del ‘Cazafantasmas’ en el Ring Royale. Mary Rodríguez comenzó aplaudiendo el gran esfuerzo de su pareja en el cuadrilátero.

La mujer considera que los jueces se “apresuraron” a darle la victoria a Alfredo Adame. Y es que sostiene que “contaron demasiado rápido” cuando Trejo estaba en el suelo.

“Cuando cayó él (Carlos Trejo), la verdad es que yo sabía que se iba a levantar; él tenía a su entrenador allí. Desde mi punto de vista, sí contaron muy rápido porque Trejo ya iba para arriba, ya se iba a levantar. En el momento en el que se va a levantar, el referee fue cuando dijo: ‘Se acabó, se acaba el tiempo’. Entonces sí hubo un poquito de inconformidades allí” Esposa de Carlos Trejo

También acusó a “la organización de tener sus prioridades”. Y es que, según ella, Adame y el resto de los peleadores contaban con camerinos bien equipados y tenían una “buena atención”, a diferencia de Trejo, a quien metieron en “un camerino de los que se arman”.

“Yo siento que hubo muchas preferencias en ese tipo de aspectos, de organización, pero bueno, yo me quedo satisfecha con lo que hizo Trejo… No creo que este señor (Alfredo Adame) acepte la revancha porque sabe a lo que se puede enfrentar”, resaltó.

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¿Carlos Trejo confirma fraude en su pelea contra Alfredo Adame en el Ring Royale?

Si bien al principio aceptó su derrota, ahora Carlos Trejo considera que sí pudo haber ciertas irregularidades en el combate. Y es que señaló que la organización tuvo que parar la pelea cuando Alfredo Adame, presuntamente, le pegó con el codo.

Aunque reconoce que el actor se esforzó mucho, afirma que no era muy fuerte. Asegura que, “de haber querido”, habría “destrozado” al histrión: “No lo hice porque, de alguna forma, yo no soy un gandalla. Lo que hice fue tratar de cuidarlo. Yo no fui con la intención de ganar”, indicó.

Según él, le dio el “gane” a Adame, pues, en algún punto, le dijo a su equipo que era mejor “tirar la toalla”, ya que su intención principal era “darle una lección” por todo lo que ha dicho sobre él a lo largo de los años.

“Aclaro, no le quito el mérito que puso; la verdad es que lo hizo bien, pero al final fue un codazo y esto está prohibido. Estaría padre (la revancha). Lo tumbé tres veces. No iba con la intención de ganar, sino con la intención de castigar. Lo pude rematar con un golpe en la cabeza” Carlos Trejo

Pelea Alfredo Adame y Carlos Trejo / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre su pelea con Carlos Trejo en el Ring Royale?

Por su parte, Alfredo Adame se ha dicho muy feliz de haber derrotado a Carlos Trejo en el Ring Royale. En diversas entrevistas, el actor ha dicho que su victoria fue justa y ha negado haber usado el “codo”, como Trejo sostiene.

“Va a empezar lo mismo de siempre. Yo no sé cómo le hacen caso. No fue un codazo, fue un rectazo que lo sentó y lo mandó al infierno. Así es esa gente. Yo nunca he tenido capítulos con este cuate ni nada. Lo he usado 22 veces como ‘punching bag’. Cuando quiero, lo pateo y cuando quiero, le dejo de hablar y deja de tragar”, resaltó.

También dejó ver que no estaba dispuesto a la revancha, pese a que fue él quien lo propuso en primer lugar: “¿Para qué? Mejor me agarro otro pollito. O sea, es que a mí no se me antoja. Lo que sí he descubierto es un mundo increíble en este mundo de las peleas de los influencers”, narró.

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