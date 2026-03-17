¿Revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ya no va? Tras triunfo en el Ring Royale, dice: “¿Para qué?”

Uno de los temas más comentados en los últimos días ha sido el triunfo de Alfredo Adame en la Ring Royale. Tras más de 20 años de disputas, el actor pudo enfrentar a Carlos Trejo en el cuadrilátero. Si bien prometieron la revancha en septiembre, el también ganador de ‘La granja VIP’ habría cambiado de opinión, ¿por miedo? Esto fue todo lo que dijo.

Carlos Trejo y Alfredo Adame / Redes sociales/Captura de pantalla

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¿Qué dijeron Alfredo Adame y Carlos Trejo tras pelea en la Ring Royale?

Siendo una de las peleas estelares del Ring Royale, celebrado el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey, Carlos Trejo y Alfredo Adame se enfrentaron en una batalla de boxeo que duró cerca de tres minutos.

Por decisión de los jueces, se le otorgó la victoria al actor. Sorprendentemente, Trejo aceptó la derrota y hasta le dio un beso en la mejilla. Por su parte, Adame reconoció el esfuerzo de su contrincante y le dio un breve abrazo.

Cuando se les cuestionó sobre una posible revancha, ambos dijeron estar dispuestos. Incluso, se planteó, de forma tentativa, que el nuevo duelo se suscitaría en septiembre.

Aunque todo parecía indicar que había establecido una especie de tregua en su larga guerra de dimes y diretes, la polémica volvió a surgir. Y es que Trejo, si bien asegura aceptar que perdió, cree que uno de los golpes que Adame le dio fue “ilegal”, ya que, según él, le pegó “con el codo”.

Alfredo Adame / Redes sociales

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¿Por qué Alfredo Adame habría rechazado la revancha contra Carlos Trejo?

En un reciente encuentro con la prensa, Alfredo Adame expresó sentirse muy feliz por su victoria. Comenzó diciendo que dio un “buen espectáculo” junto a Carlos Trejo, algo que, para él, era fundamental.

Al preguntarle sobre el aparente “golpe ilegal”, el actor se mostró un poco molesto y arremetió contra el ‘Cazafantasmas’. Explicó que dicho golpe sí fue “legal” y acusó a Trejo de dar “excusas” para no admitir por completo su derrota. También dejó claro que no lo considera un “rival” como tal.

“Va a empezar lo mismo de siempre. Yo no sé cómo le hacen caso. No fue un codazo, fue un rectazo que lo sentó y lo mandó al infierno. Así es esa gente. Yo nunca he tenido capítulos con este cuate ni nada. Lo he usado 22 veces como ‘punching bag’. Cuando quiero, lo pateo y cuando quiero, le dejo de hablar y deja de tragar. Yo ni lo pelo. Nomás le contesto y lo mando al infierno y lo hago pedazos”, manifestó.

Pese a todo, Alfredo señaló que no le interesa tener una revancha. Considera que es algo “innecesario” y solo espera que, tras los acontecimientos, Trejo lo deje en paz.

“¿Para qué? Mejor me agarro otro pollito. O sea, es que a mí no se me antoja. Lo que sí he descubierto es un mundo increíble en este mundo de las peleas de los influencers”. Alfredo Adame

¿Carlos Trejo y Alfredo Adame se van a reconciliar tras pelea en el Ring Royale?

Alfredo Adame insistió en que no tiene ningún problema con Carlos Trejo. Incluso, acusó a este último de ser el “causante” de todas las discusiones que han tenido a lo largo de los años.

“Yo ni lo pelo, ¿cuáles diferencias? Yo ni lo pelo. Él se inventa su mundo porque yo le di de tragar 22 años”, indicó, resaltando que ahora seguirá enfocado en otros proyectos como obras de teatro y realities en otros países.

Hasta el momento, Carlos Trejo no ha respondido a las recientes declaraciones del actor. En tanto que en redes sociales, algunos internautas han teorizado que Adame no quiere la revancha por “miedo” a perder.

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