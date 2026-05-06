La mansión VIP: Filtran al presunto ganador del reality y ¡NO sería Alfredo Adame! ¿De quién se trata?

Tras casi un mes de competencia, La mansión VIP está punto de llegar a su fin, pues este domingo 10 de mayo el reality de HotSpanish coronará a un participante como el gran ganador. Ahora, el ganador o ganadora podría estar decidido. ¿Por qué?

Primer eliminado de ‘La mansión VIP’ / Redes sociales

¿Qué participantes son los finalistas de La mansión VIP?

La mansión VIP, a lo largo de casi un mes, ha estado llena de peleas, expulsiones, regaños, castigos y malacopeos, algo que ha hecho único al reality.

Además, se ha mostrado una clara tendencia durante estas semanas, pues hay algunas celebridades que a pesar de haber estado en la cuerda floja, el respaldo de sus fandoms ha sido clave para continuar en competencia.

Esta es la lista completa de finalistas:



Sol León,

Aldo Arturo,

Mazaclan,

Eli Esparza,

Kim Shantal,

Carlos Alberto,

Katy Cardona,

Aída Victoria,

Alfredo Adame,

Agustín Fernández,

Jessica Sodi,

La Jesuu,

Naim Darrechi y

“Suavecito”.

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¿Quién sería el ganador de La mansión VIP según filtraciones?

Desde las primeras semanas, la audiencia dejó claro que su apoyo sería determinante en el desarrollo del juego. Entre los nombres que más han destacado en La mansión VIP se encuentra Sol León, quien durante varios días lideró la tabla de popularidad.

De manera sorprendente, Alfredo Adame no aparece como el principal favorito para ganar el reality, pues la tabla de popularidad más actualizada tiene otros datos.

Según un nuevo informe de la producción, el cual ya circula en redes sociales, la tabla está de la siguiente forma:



Eli Esparza, Sol León, Carlos Alberto ‘el Mazaclan’ y, Aída Merlano.

En redes sociales continúa la misma tendencia, pues Eli Esparza está al frente de encuestas hechas por internautas, siendo así, la principal candidata para quedarse con el título.

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Probable ganador de La mansión VIP / FB: Lupita Rico

¿Cuándo y dónde ver la gran final de La mansión VIP?

Se espera que la transmisión de la gran final de La mansión VIP comience a las 20:00 hrs (por confirmar), y podrá seguirse en vivo por el canal de HotSpanish en YouTube y de manera gratuita.

Quien logre coronarse como el ganador o ganadora de esta primera edición de La mansión VIP se llevará un premio de dos millones de pesos, una cifra que ha elevado la competitividad entre los participantes.

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