¿Kim Shantal y Suavecito tuvieron “recalentado” en La mansión VIP? Hubo ruidos raros y micrófonos cambiados

Desde que Kim Shantal cruzó la puerta de La mansión VIP:, el ambiente se puso raro… y todo apuntaba a una sola razón: su reencuentro con ‘Suavecito’, su ex con quien tiene historia de sobra. Al principio intentaron manejarlo con cautela, pero la tensión se sentía en el aire y poco a poco fue subiendo de nivel. Aunque ambos han dejado claro que están con otras personas fuera del reality, lo que se vio dentro empezó a contar una historia muy diferente… y la noche del 6 de mayo fue el punto de quiebre.

Lo que vino después no dejó mucho a la imaginación: movimientos sospechosos debajo de las cobijas, ruidos que llamaron la atención de todos y una cercanía imposible de disimular. Ni sus compañeros ni la producción pudieron ignorarlo. Para muchos, fue la prueba de que entre Kim Shantal y Suavecito todavía hay una conexión que no han podido soltar… por más que lo nieguen.

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¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP? Detalles de la madrugada que desató el escándalo

Todo se detonó tras el regreso de Naim Darrechi a La mansión VIP, en pleno martes de resurrección. La mansión organizó una celebración que incluyó alcohol, risas y un ambiente cada vez más relajado. Desde días antes, Kim Shantal y Suavecito ya mostraban una cercanía constante: miradas largas, conversaciones privadas y gestos que contrastaban con los intentos de Kim por marcar distancia.

Según se comentó dentro de la casa, Suavecito ya sabía que su novia, Queen Buenrostro, lo había dejado de seguir en redes sociales y había hablado mal de él mientras seguía dentro del reality. A partir de ese momento, sus atenciones hacia Kim Shantal se intensificaron, al punto de que muchos comenzaron a percibirlos como una pareja, aunque ella, al menos en público, lo rechazaba cambiándose de lugar o evitando que la tocara.

Pero la madrugada lo cambió todo. El alcohol, la fiesta y el jacuzzi fueron la combinación perfecta. En las cámaras se vio a Suavecito demasiado cerca de Kim, incluso Jessu, una de las participantes, notó que él la tocaba por debajo del agua. Aunque Kim le retiraba la mano, el contacto volvía una y otra vez.

¿Qué ocurrió en el respiradero de La mansión VIP? Ruidos, susurros y versiones que apuntan a algo más

Cuando la fiesta terminó y los demás participantes se retiraron, Suavecito comenzó a pedirle a Kim Shantal que dejara de tomar porque “quería cuidarla”. Ese gesto fue suficiente para que ella bajara la guardia. Poco después, Kim le pidió que fueran al respiradero, un área destinada para fumar donde las cámaras no graban del todo.

Fue ahí donde comenzaron los rumores más fuertes. Aunque no se ve claramente lo que ocurrió, sí se escucharon ruidos, susurros, quejas y movimientos que dejaron volar la imaginación de todos dentro de la mansión. Tanto así que algunos participantes aseguraron que, desde los espejos, todo era visible, y varios se sentaron a observar lo que estaba ocurriendo.

Eli Esparza fue la primera en cuestionar qué pasaría con Queen Buenrostro, la novia de Suavecito, mientras Sol León respondió que, al final, “ella fue quien se metió entre Kim y Suave”.

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Para iniciar el hilo de lo que pasó con Kim y Suave esta noche diré esto que dijo Sol: "por eso no te debes meter en las relaciones de nadie:



Caqueen nunca me dará lastima se merece eso y más y ni Suavecito, la única por quien me da pena es Kim por que se que va a sufrir con el… pic.twitter.com/ztyJufl4GH — Ateuzaz (@Ateuzazbeba) May 6, 2026

¿Kim Shantal y Suavecito estuvieron juntos? El momento en que la producción detecta micrófonos cambiados

La confirmación de que algo más había ocurrido llegó de dos maneras. La primera, con los comentarios directos de los participantes asegurando que Kim Shantal y Suavecito sí estaban teniendo relaciones. La segunda, mucho más evidente, ocurrió cuando ambos regresaron del respiradero y se reunieron con el resto del los participantes.

Kim comenzó a hablar… pero no se le escuchaba nada. Fue entonces cuando la producción intervino y descubrió que Kim tenía el micrófono de Suavecito y él el de ella, lo que confirmaría que, en algún momento, ambos estuvieron lo suficientemente cerca como para intercambiarlos sin notarlo.

El gesto no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como la prueba más clara de que la noche había ido más allá de una simple charla.

¿Siguen enamorados Kim Shantal y Suavecito? La historia de amor que revive dentro de La mansión VIP

No es un secreto que Kim Shantal y Suavecito terminaron su relación en 2024, tras cuatro años marcados por rupturas y reconciliaciones. Kim ha sostenido que él le fue infiel con Queen Buenrostro, mientras que Suavecito asegura que su ex se sentía celosa sin motivos reales.

Con el paso de los días dentro de La mansión VIP, ambos bajaron la guardia y hablaron de sus sentimientos. Una declaración de Kim llamó especialmente la atención del público, cuando aseguró que, sin importar el tiempo, “siempre serán el amor de la vida del otro”.

También se ha mencionado que su relación fue tan seria que tenían planes de casarse y formar una familia, lo que para muchos explicaría por qué la “chispa” sigue presente. En redes sociales, incluso se ha señalado que estas actitudes podrían considerarse una especie de infidelidad emocional hacia sus parejas actuales.

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Suavecito y Kim Shantal / Redes sociales

¿Qué dijo Lalo Oconner sobre Kim Shantal? Su reacción tras el supuesto encuentro en La mansión VIP

Mientras el drama se desarrollaba dentro del reality, Lalo Oconner, novio actual de Kim Shantal, se mantuvo en silencio… hasta que el periodista Gabo Cuevas reveló que habló con él horas antes de que Kim y Suavecito estuvieran juntos.

Según el comunicador, Lalo no quiso confirmar si había terminado su relación con Kim, pero sí confesó que estaba muy mal emocionalmente.

“Me puso lo siguiente: ‘¿Qué onda, amigo? La verdad no quiero hablar por el momento. Estoy bien por fuera, pero muy mal por dentro’”, leyó Cuevas, agregando: “Cuando tú estás enamorado y la persona que consideras el amor de tu vida dice en un reality que no eres el amor de tu vida, duele”.

¿Kim Shantal se reconcilia con Suavecito en ‘La mansión VIP? / Redes sociales

Horas después de la polémica madrugada, Lalo Oconner usó sus redes sociales para publicar:

“Qué lástima, ni una pizca de sorpresa nos llevamos” Lalo Oconner

Acompañado de un video de un hombre observando a una mujer de lejos, lo que muchos interpretaron como una indirecta directa para Kim y Suavecito.

Hasta el momento, Queen Buenrostro no ha reaccionado públicamente.