Suavecito, de La mansión VIP, desata suspiros: Filtran FOTO en traje de Adán y ¡deja poco a la imaginación!

La mansión VIP entra en su recta final, ahora, es ‘Suavecito’ quien protagoniza una nueva polémica, pues circula una foto en redes sociales donde posa sin nada, arrancando cientos de piropos de internautas. Te mostramos cómo luce.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿'Suavecito’ está en la final de La mansión VIP?

El gran final de La mansión VIP se acerca, el reality creado por HotSpanish, influencer mexicano, ha estado lleno de polémicas, peleas, malacopeos y hasta agresiones que terminaron en expulsión.

‘Suavecito’ ingresó al programa desde el principio, acompañado de su novia, Queen Buenostro, quien ya fue eliminada hace dos semanas del reality.

Definitivamente ‘Suavecito’ se ha convertido en una figura protagonista en La mansión VIP, por lo que se ha ganado el apoyo del público que semana a semana vota por él, asegurando su presencia en la gran final del próximo 10 de mayo.

Aquí la lista completa de finalistas:



Sol León,

Aldo Arturo,

Maza Clan,

Eli Esparza,

Kim Shantal,

Carlos Alberto,

Katy Cardona,

Aída Victoria,

Alfredo Adame,

Agustín Fernández,

Jessica Sodi,

La Jesuu y,

‘Suavecito’.

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¿Cuál es la foto filtrada de ‘Suavecito’ en traje de Adán?

Todo comenzó en la red social ‘X’, sitio que fungió como el epicentro de piropos, cumplidos y demás comentarios a ‘Suavecito’, luego de que la cuenta oficial del influencer compartiera una imagen en la que el actual participante de La mansión VIP apareciera sin nada de nada.

En la imagen, ‘Suavecito’ posa frente a la cámara y se toma el rostro, acompañando la fotografía con el siguiente mensaje: "¿ Me besarías enterito ?”, desatando la locura de sus seguidores.

Algunos de los comentarios de internautas fueron los siguientes:



“Ufff, papasito”,

“Todo eso era de la Kim” y,

“Qué atributos, qué hermoso”.

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Suavecito aparece sin ropa en foto filtrada / X: Suavecitoficial

¿Quién es ‘Suavecito’ y a qué se dedica?

‘Suavecito’ es un influencer que ha ganado notoriedad en redes sociales, no solo por el contenido que ofrece, si no también por formar parte de algunos realities.

Conocido por sus reels y TikToks con tono humorístico, pronto comenzó a acumular una gran cantidad de seguidores. En Instagram reunía varios fans, hasta que su cuenta fue borrada y empezada desde cero, por otra parte, en TikTok supera el millón de seguidores.

Es conocido también por participar en La venganza de los ex VIP, un reality en el que coincidió con Kim Shantal, su expareja, programa en el que protagonizó varias peleas.

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