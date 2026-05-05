Amenazan a Yulay con machete en plena entrega del Día del Niño, VIDEO

El influencer mexicano Yulay vivió momentos de auténtico terror durante una entrega de juguetes por el Día del Niño, cuando un habitante lo amagó con un machete exigiendo más regalos. El momento quedó grabado, se viralizó y desató indignación en redes.

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¿Qué le pasó a Yulay durante la entrega de juguetes por el Día del Niño y por qué lo amenazaron con machete?

El incidente ocurrió el 30 de abril, Día del Niño, cuando el creador de contenido Yulay viajó desde la Ciudad de México con la intención de llevar regalos a niños de bajos recursos. Sin embargo, lo que parecía una tarde de alegría se transformó en un momento de peligro real cuando un vecino del lugar exigió de forma violenta que entregaran más juguetes.

De acuerdo con los videos difundidos y el propio testimonio de Yulay, la jornada comenzó con normalidad. El influencer y su equipo se encontraban dentro de su camioneta entregando juguetes y motonetas infantiles, las cuales estaban destinadas a niños con los mejores promedios escolares, como una forma de incentivar el rendimiento académico.

El ambiente cambió drásticamente cuando un hombre de la comunidad se acercó portando un machete. Lo más impactante es que, minutos antes, Yulay lo había saludado de manera cordial al llegar al lugar, sin imaginar lo que sucedería después.

Sin previo aviso, el sujeto comenzó a reclamar de forma agresiva, exigiendo que se entregaran más regalos. En el video se escucha claramente cuando dice: “Aquí dales lo que es”, mientras levanta el arma blanca y varias madres de familia intentan calmarlo visiblemente angustiadas.

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¿Cómo desarmaron al agresor que amenazó a Yulay con machete en Guerrero y evitaron una tragedia?

Cuando el momento parecía escalar a algo mucho más grave, la rápida intervención de los propios vecinos fue clave. Un adolescente, que se encontraba entre el grupo, aprovechó un descuido del agresor y actuó con valentía: le sujetó la muñeca y logró quitarle el machete.

Tras desarmarlo, otros habitantes se sumaron para someter y tranquilizar al hombre, evitando que la situación derivara en una tragedia mayor. A pesar del caos y el miedo, no se reportaron personas heridas, ni entre los asistentes ni en el equipo del influencer.

Posteriormente, varias madres de familia se acercaron a Yulay para ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido y por la actitud del agresor, dejando claro que no representaba a la comunidad en general.

Aun así, por razones de seguridad, Yulay y su equipo decidieron abandonar el lugar y continuar la entrega de regalos en otro punto de la misma región, evitando mayores riesgos.

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¿Qué dijo Yulay tras la amenaza con machete y cómo reaccionó en redes sociales?

Lejos de mostrarse molesto o alarmado, Yulay sorprendió a sus seguidores al restar importancia al tenso episodio. En sus redes sociales, el influencer habló del tema con una actitud relajada que generó reacciones encontradas.

“Es parte de”, expresó inicialmente. Y agregó: “Pasa un chingo de veces, no pasa nada. No lo tomamos personal”.

Sus palabras dividieron opiniones. Mientras algunos admiraron su temple y experiencia en situaciones complicadas, otros consideraron preocupante la normalización de episodios violentos, especialmente cuando se trata de acciones altruistas.

Algunos de los comentarios más replicados fueron:



“Todavía que les da sin ninguna obligación”.

“Como si fuera su responsabilidad, lo hace porque le nace ayudar”.

“Uno intenta hacer algo de corazón y siempre aparece alguien en las malas”.

Aquí el video completo:

¿Quién es Yulay, el influencer mexicano, y por qué su contenido social lo hizo tan famoso en México?

Yulay, cuyo nombre real es Julio César Fuentes Cruz, es uno de los youtubers e influencers mexicanos más influyentes del momento. Nació el 28 de enero de 1996 en Tenancingo, Estado de México, y actualmente reside en la Ciudad de México.

Su fama no se construyó desde el lujo ni el contenido aspiracional. Al contrario, Yulay se hizo conocido por documentar realidades sociales, visitar zonas peligrosas, mostrar barrios marginados y realizar acciones altruistas directas, como regalar despensas, colchones, juguetes o apoyar económicamente a familias necesitadas.

Comenzó en YouTube en 2014, grabando con equipo básico y editando incluso en cibercafés. Con el tiempo, dejó atrás las bromas y retos para enfocarse en un formato documental que retrata la realidad mexicana: viajes sin dinero, oficios por un día, recorridos en zonas controladas por el crimen y convivencia con comunidades olvidadas.

Actualmente, Yulay cuenta con cifras impresionantes en redes sociales.

