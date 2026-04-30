¿Indirecta a Aarón Mercury? Actor de telenovelas critica llegada de influencers a la TV: “Sin base actoral”

El anuncio del debut del influencer Aarón Mercury en una telenovela ha caído bien en el fandom del mexicano, pero no tanto en otras personalidades. Un reconocido actor de telenovelas mostró su inconformidad por el ingreso de creadores de contenido en la pantalla chica. ¿Qué dijo exactamente?

Aarón Mercury / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿En qué telenovela participará el influencer Aarón Mercury?

Tras posicionarse como una figura destacada tanto en redes sociales como en televisión, Aarón Mercury dará el salto a los melodramas al integrarse a la nueva producción de Rosy Ocampo.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de estreno, el proyecto llevará por título Corazón de Marruecos. El reparto ya fue anunciado y el creador de contenido compartirá escena con reconocidas figuras como:



África Zavala,

José Ron,

Daniela Romo,

Luis Roberto Guzmán,

Mark Tacher,

Chantal Andere,

Arcelia Ramírez,

Alberto Estrella,

Luis Gatica,

Pedro de Tavira,

Tania Nicole y

Jesusa Ochoa.

Como primer vistazo a su papel, Aarón Mercury reveló a TVNotas que interpretará a “Humberto”, un personaje con una personalidad sumamente noble, muy alejado del perfil de un posible villano dentro del melodrama: “ Este hombre es lo más bueno del mundo, es un ángel. Me van a ver ahí y yo creo que van a conectar mucho con mi personaje ”, nos contó.

¿Lo veremos más seguido en otras telenovelas? Solo el tiempo lo dirá.

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¿Qué actor criticó la llegada de influencers en el mundo de la actuación?

La polémica comenzó cuando el actor Patricio José, parte de producciones de Televisa, expresó su descontento tras la elección de influencers o figuras “sin base actoral” en nuevos papeles.

Sigan contratando influencers sin base actoral solo por sus números. Una novela no es lo mismo que un video de 15 segundos. Ojalá me cierren la boca. Patricio José

Por otra parte, insinuó que la televisora le habría negado la incursión en un proyecto por “no encajar con el perfil” que se buscaba: “ Alguien hace una novela con personajes árabes y me dicen que no hay personajes de mi perfil ”, escribió.

El comentario fue interpretado por muchos como una crítica directa a la telenovela que se anunció el miércoles 29 de abril, misma que tendrá la participación de Aarón Mercury en la historia.

Al momento de esta nota, el influencer no ha respondido a esta nueva polémica, y tampoco Patricio José ha mencionado de manera directa a Mercury. ¿Habrá más declaraciones?

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El actor Patricio José critica a influencers en telenovelas / IG: patriciojosec

¿Quién es Patricio José y en qué telenovelas ha participado?

Patricio José es un actor mexicano que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro de la televisión, especialmente en producciones de Televisa, consolidándose como un rostro recurrente en telenovelas y series.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:



Doña Flor y sus dos maridos ,

, Cita a ciegas y

y Vivir de amor.

Además de su trabajo en telenovelas, también ha formado parte de exitosas series de televisión como: Como dice el dicho y La casa de las flores.

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