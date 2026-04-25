Aarón Mercury confesó que no soporta a exhabitante de La casa de los famosos México ¿por hígado? ¡Soltó el nombre!

El influencer Aaron Mercury, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos México, volvió a generar polémica, no por su próxima pelea con Mario Bautista, si no por una reciente declaración que está relacionada directamente al reality. El ahora actor, dijo que un exhabitante de LCDLFM “no le cae bien”. Te contamos lo que dijo.

Aarón Mercury revela en qué se inspiró en su nombre artístico / Captura de pantalla

¿En qué posición terminó el influencer Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Antes de integrarse a La casa de los famosos México, Aarón Mercury ya contaba con una sólida base de seguidores en redes sociales. Tan solo en TikTok suma más de 20 millones de seguidores, lo que lo posicionaba desde el inicio como uno de los participantes más populares.

Durante su estancia en el reality, su presencia no pasó desapercibida, ya que logró conectar con sus compañeros del cuarto Noche, conformado por Alexis Ayala, Abelito, Mar Contreras y Aldo de Nigris. Incluso, su cercanía con Elaine Haro dio pie a ‘shippeos’ entre los fans sobre un posible romance con la cantante.

Su eliminación tomó por sorpresa tanto a la audiencia como a los demás habitantes, ya que ocurrió apenas una semana antes de la gran final, poniendo fin a sus aspiraciones de llevarse el triunfo. La decisión generó polémica y desacuerdo entre muchos seguidores y se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de la tercera temporada.

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Aarón Mercury / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Qué exhabitante de La casa de los famosos México no le cae bien a Aarón Mercury?

Una reciente declaración de Aarón Mercury ha sorprendido a internautas, y es que mientras participaba en el pódcast de Steff Loaiza, fue cuestionado directamente sobre su opinión respecto a Poncho de Nigris.

En un inicio, el influencer intentó esquivar el tema e incluso cambió de conversación, sin embargo, ante la insistencia, terminó por responder:

“ No me cae bien… la verdad ”, dijo Aarón. Posteriormente, Loaiza preguntó sobre las razones de su respuesta, fue ahí que el influencer contestó:

No es como que tengamos una riña o así como tal, pero hay cosas que la gente no sabe, que también no han pasado en público. (...) Cuando iba a iniciar la casa, como que de repente me tiraba. (...) De repente también ya acá afuera como que tiraba buena vibra, y de repente me tiraba o le tiraba a mi gente. Aarón Mercury

El clip finalizó con el asombro de Steff, ya que volvió a insistir con la misma pregunta: “ ¿Entonces no te cae bien Poncho de Nigris? ”, y el influencer termina diciendo: “ ¿Qué esperabas que iba a decir? ”.

Al momento de esta nota Poncho de Nigris no ha respondido a las declaraciones de Aarón Mercury.

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¿Quién es Aarón Mercury y qué contenido hace?

Aarón Mercury es un influencer y creador de contenido mexicano que se ha posicionado como una de las figuras más populares en el entretenimiento digital, dando su salto a la televisión en fechas recientes.

Aarón Mercury comenzó su carrera en plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde compartía videos de humor, retos, lip sync y contenido de estilo de vida. Actualmente, cuenta con una comunidad que supera los 20 millones de seguidores en dicha plataforma.

Su incursión en La casa de los famosos México le creó oportunidades fuera de lo digital, trabajando en algunas obras de teatro, y formando parte del reality Las estrellas bailan en Hoy.

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