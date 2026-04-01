Aarón Mercury consuela a su madre tras brutal asalto con emotivo gesto que conmovió a todos: VIDEO

El nombre de Aarón Mercury volvió a colocarse entre las tendencias luego de revelar que fue víctima de un asalto armado junto a su madre, un episodio que no solo generó preocupación entre sus seguidores, sino también una ola de empatía tras mostrar lo que ocurrió después. El influencer, conocido por su paso en La casa de los famosos México, compartió detalles del momento en que delincuentes los interceptaron y cómo, pese al susto, decidió actuar de una forma que hoy está dando de qué hablar.

Mira: ¿Aarón Mercury está asustado porque se filtre su contenido íntimo? El influencer hace una confesión

¿Cambio inesperado? Aarón Mercury presume camioneta de lujo tras denunciar ataque a su coche. / Redes sociales

¿Cómo fue el asalto que vivieron Aarón Mercury y su madre tras salir de una plaza comercial?

El hecho ocurrió la noche del jueves 26 de marzo, cuando ambos salían de una plaza comercial y fueron interceptados por sujetos armados que los amenazaron directamente. De acuerdo con el propio Aarón Mercury, el asalto ocurrió en una zona donde el tráfico obliga a avanzar lentamente, situación que fue aprovechada por los delincuentes para acercarse sin levantar sospechas.

“Venía saliendo de la plaza y hay una parte donde tienes que dar unas vueltas, hay tráfico, no puedes irte así de corrido. Pasamos por ahí y de repente estoy hablando con mi madre, llegan dos chavillos de mi lado izquierdo, los dos con pistola”, relató.

La cercanía de los agresores no dejó margen de reacción. En cuestión de segundos, tanto él como su madre fueron encañonados, mientras los sujetos exigían que entregaran todas sus pertenencias.

“Me apuntan y por ende también le apuntan a mi madre y empiezan así de: ‘Ey, dame todo, dame todo, dame todo lo que tienes’”. Aarón Mercury

Aarón explicó que la experiencia fue completamente paralizante y que ceder fue la única opción, ya que la amenaza era directa y constante, con armas visibles apuntando hacia ambos.

Mira: ¿Aarón Mercury con nueva conquista? Es visto con famosa influencer en el partido de México vs Portugal: VIDEO

Aarón compartió en Instagram que él y mom Nancy fueron víctimas de un asalto y les robaron sus celulares y carteras. Afortunadamente, ambos están bien y no pasó a mayores 🙏🏻#AaronMercury #AARONATION pic.twitter.com/ZyyOQ99APL — ¿Dónde está Aarón? ☿ (@lexila888) March 27, 2026

¿Qué le robaron a Aarón Mercury durante el violento asalto armado?

Durante su transmisión en redes sociales, el influencer Aarón Mercury detalló que los delincuentes comenzaron a quitarle accesorios personales antes de llevarse objetos de mayor valor. El asalto fue rápido, pero suficiente para dejar una huella emocional importante.

“Me alcanzaron a quitar un reloj, que es uno Boss, que estaba muy chido. Me quitaron el celular, mi cartera”. Aarón Mercury

Además, explicó que llevaba algunos anillos, aunque no todos fueron sustraídos. La acción se desarrolló en minutos, bajo presión, amenazas y un miedo constante por la seguridad de su madre.

Aarón Mercury enfatizó que no hubo forcejeo ni intento de resistencia, ya que su prioridad era evitar cualquier tragedia. Posteriormente, informó que, pese al impacto emocional, ambos se encontraban fuera de peligro.

“Por suerte no ha pasado a mayores”. Aarón Mercury

Mamá de Aarón Mercury habla de los comentarios que hizo Facundo sobre su hijo. / Tiktok Aarón Mercury

¿Qué pasó con la mamá de Aarón Mercury durante el asalto y por qué fue uno de los momentos más tensos?

Uno de los momentos más delicados del relato fue la reacción de la madre de Aarón Mercury, quien, en medio del nerviosismo, intentó bajarse del vehículo al ver a su hijo encañonado.

“Súbete o te mato… Mi mamá se alteraba porque me habían encañonado a mí”. Aarón Mercury

Aarón explicó que ella estaba completamente desbordada por el miedo, no solo por la situación, sino por ver a su hijo en peligro. Las amenazas directas y el tono violento de los agresores elevaron el nivel de tensión al máximo.

Aarón Mercury y su mamá Nancy / Redes sociales, canva y TikTok: lacasafamososmx

Tras el asalto, la madre del influencer quedó profundamente afectada, no solo por el susto, sino también por la pérdida de documentos importantes, incluida su visa, lo que aumentó el impacto emocional del robo.

A raíz de esta experiencia, Aarón también compartió un mensaje de reflexión para sus seguidores.

Aarón Mercury “Como consejo, siempre den todo, siempre manténganse tranquilos, porque no sabes si te van a disparar… Nunca me había pasado que me apuntaran con un arma. Se siente muy intenso… alguien más tiene tu vida en sus manos”.

Aarón Mercury abrazando a su mamá tras su salida de La casa de los famosos México. El momento conmovió a miles en redes. / TikTok

¿Cuál fue el emotivo gesto de Aarón Mercury con su madre tras el asalto?

Días después del incidente, Aarón Mercury volvió a aparecer en redes, pero esta vez no para hablar del miedo, sino para mostrar un gesto que tocó fibras sensibles. En un video, el influencer reveló que le compró un nuevo celular a su madre, luego de que el que tenía fuera robado durante el asalto.

“Le volví a comprar el celular a mi madre”. Aarón Mercury

El detalle tuvo un significado especial, ya que el dispositivo robado había sido un regalo previo del propio Aarón. Para él, no se trataba solo de un objeto, sino de reparar emocionalmente lo que el asalto había roto.

“Se lo llevaron, y pues dan ganas de llorar porque… ay, ya estoy muy sensible también por todo” Mamá de Aaron

La madre de Aarón confesó que no esperaba ese regalo y destacó la calma que su hijo mantuvo durante el asalto: “Gracias a ti por seguir siendo así, por siempre ser protector, por ser amable, por protegerme… Gracias, gracias. Te amo mucho”.

El influencer cerró el video agradeciendo el apoyo de sus seguidores y confirmando que, pese a todo, ambos estaban bien.