¿Aarón Mercury con nueva conquista? Es visto con famosa influencer en el partido de México vs Portugal: VIDEO

Aarón Mercury se convirtió en uno de los favoritos en La casa de los famosos México durante su tercera temporada. El influencer, que cuenta con más de 20 millones de seguidores en TikTok, se quedó al borde de convertirse en finalista, pero su participación en el reality lo ayudó a integrarse a nuevos proyectos televisivos. Ante esto, recientemente fue visto acompañado de una influencer en pleno partido de fútbol y una escena causó sospecha de posible romance. ¿Con quién?

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cómo fue el asalto que sufrió Aarón Mercury y su madre recientemente?

Hace pocos días la comunidad digital se preocupó luego de reportarse que Aarón Mercury y su madre fueron asaltados. El relato del influencer causó indignación entre internautas. Según lo narrado por el propio influencer, el asalto tuvo lugar cuando salían de una plaza comercial, en un punto donde el tránsito vehicular avanza con lentitud. De acuerdo con su versión, esta situación fue utilizada por los agresores para aproximarse:

“Venía saliendo de la plaza y hay una parte donde tienes que dar unas vueltas, hay tráfico, no puedes irte así de corrido. Pasamos por ahí y de repente estoy hablando con mi madre, llegan dos chavillos de mi lado izquierdo, los dos con pistola” Aaron Mercury

Su madre, ante el nerviosismo, intentó bajarse, pero los agresores lo impidieron, al mismo tiempo que encañonaban a Mercury: “ Me apuntan y por ende también le apuntan a mi madre y empiezan así de: ‘Ey, dame todo, dame todo, dame todo lo que tienes’ ”, señaló.

Asimismo, señaló que portaba varios anillos, aunque aclaró que no todos le fueron despojados. El atraco se llevó a cabo en cuestión de minutos, mientras los agresores mantenían las armas apuntando tanto hacia él como hacia su madre.

El influencer subrayó que se trató de un asalto directo, sin posibilidad de reacción, debido a la proximidad de los delincuentes y a la constante amenaza con armas de fuego. Por último, aseguró que no pasó a mayores, solo fue el susto y el impacto emocional.

Te puede interesar: Aarón Mercury queda fuera de una importante telenovela, ¿lo corrieron?

Aarón Mercury / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Con quién fue visto Aarón Mercury durante el partido de México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal del pasado sábado 28 de marzo significó la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. Miles de aficionados e influencers se dieron cita para apoyar al ‘Tri’, uno de ellos, Aarón Mercury.

En un reciente vídeo que circula en redes sociales, el exhabitante de La casa de los famosos México se encuentra sentado junto a una joven que, en la grabación, se acerca a Aarón para olerlo. La escena desató especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

De manera casi inmediata, muchos reconocieron a la influencer que lo acompañaba: Amaranta. Aunque varios comentarios indicaban que podría tratarse de algún vínculo amoroso, otros tantos mencionaron que se trataba de una colaboración pagada.

De hecho, Amaranta y Aarón Mercury han matenido una larga amistad por varios años. A pesar de un rumor de distanciamiento, pudo verse que mantienen una relación como amigos. Por último, internautas aseveraron que el que ella oliera al influencer en pleno partido, fue para una campaña de un desodorante, dejando atrás las especulaciones de noviazgo.

Lee: Aaron Mercury: ¿Se filtró una FOTO subida de tono en momento privado?

¿Quién es Amaranta y por qué se había distanciado de Aarón Mercury?

Todo comenzó hace unos meses, cuando a Aarón Mercury lo cuestionaron sobre su amistad con Amaranta, ya que el influencer, según lo relatado por usuarios, se la pasaba comprándole presentes a la joven.

La molestia de Aarón llegó a tal grado que tuvo que hacer un live para aclarar las cosas, pues ya le decían “sugar daddy”.

Mercury reveló que su relación era de mera amistad, pues tienen varios años conociéndose. Los ataques a Amaranta la acusaban de abusar de su amistad, y frente a esto, Aarón pidió a su fandom que se abstuvieran de dichos mensajes.

Por último, reveló que sí hubo un distanciamiento con la influencer, ya que los celos del exnovio de ella se interpusieron en sus convivencias.

Amaranta es una creadora de contenido joven, quien tiene casi cinco millones de seguidores en Instagram, y más de 15 millones en TikTok, siendo una de las influencer mpas conocidas de nuestro país.

Su contenido gira en torno a: Outfits y moda, lifestyle y en algunos casos, realizando trends mediante vídeos cortos.

Tal vez te interese: Aarón Mercury presume entrenamiento rumbo a su pelea vs Mario Bautista pero fans lo balconean: “va armado”