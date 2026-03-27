Aarón Mercury denuncia asalto armado en redes: “Me apuntaron a mí y a mi mamá” ¿Qué le robaron? VIDEO

El creador de contenido Aarón Mercury dio a conocer que fue víctima de un asalto la noche del jueves 26 de marzo, cuando salía de una plaza comercial acompañado de su madre. A través de sus redes sociales, el también exparticipante de La casa de los famosos México compartió los primeros detalles del incidente, señalando que ambos fueron interceptados por sujetos armados.

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Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el asalto a Aarón Mercury y su madre?

De acuerdo con el relato del propio Aarón Mercury, el asalto ocurrió mientras salían de una plaza comercial, en una zona donde el tráfico obliga a los vehículos a avanzar lentamente. Según explicó, esa condición fue aprovechada por los agresores para acercarse.

“Venía saliendo de la plaza y hay una parte donde tienes que dar unas vueltas, hay tráfico, no puedes irte así de corrido. Pasamos por ahí y de repente estoy hablando con mi madre, llegan dos chavillos de mi lado izquierdo, los dos con pistola” Aarón Mercury

El creador de contenido explicó que los sujetos se aproximaron directamente a su vehículo y comenzaron a amenazarlos para exigirles sus pertenencias. En ese momento, tanto él como su madre fueron encañonados.

“Me apuntan y por ende también le apuntan a mi madre y empiezan así de: ‘Ey, dame todo, dame todo, dame todo lo que tienes’” Aarón Mercury

El influencer señaló que, ante la situación, no tuvo otra opción más que entregar los objetos de valor que llevaba consigo.

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Aarón Mercury y su mamá Nancy / Redes sociales, canva y TikTok: lacasafamososmx

¿Qué le robaron a Aarón Mercury durante el asalto?

Durante la transmisión, Aarón Mercury detalló los objetos que le fueron sustraídos por los delincuentes. Según su testimonio, los asaltantes comenzaron quitándole accesorios personales y posteriormente otros artículos de mayor valor.

“Me alcanzaron a quitar un reloj, que es uno Boss, que estaba muy chido. Me quitaron el celular, mi cartera” Aarón Mercury

También mencionó que llevaba anillos, aunque indicó que no todos le fueron retirados. El robo ocurrió en cuestión de minutos, mientras los agresores mantenían el arma apuntando hacia él y su madre.

El creador de contenido enfatizó que el asalto fue directo y sin margen de reacción, debido a la cercanía de los delincuentes y a la amenaza constante con armas de fuego.

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¿Qué pasó con la mamá de Aarón Mercury durante el asalto?

Uno de los momentos que destacó en su relato fue la reacción de la madre de Aarón Mercury durante el asalto. De acuerdo con lo que narró, ella intentó bajarse del vehículo en medio del nerviosismo, lo que generó una respuesta inmediata por parte de los agresores.

“Súbete o te mato… Mi mamá se alteraba porque me habían encañonado a mí”, Aarón Mercury

El influencer explicó que la situación ocurrió de manera muy rápida, pero que el nivel de tensión fue alto debido a las amenazas directas. La presencia de armas y las órdenes de los delincuentes marcaron el desarrollo del asalto.

Tras lo ocurrido, Aarón Mercury informó que, pese al impacto emocional, ambos se encontraban fuera de peligro. En sus primeras historias también comunicó a sus seguidores que no hubo consecuencias mayores. “Por suerte no ha pasado a mayores”, dijo.

Aarón Mercury / Redes sociales

Además de compartir su experiencia, el creador de contenido emitió un mensaje dirigido a su audiencia sobre cómo reaccionar en situaciones similares, basado en lo que vivió durante el asalto.

“Como consejo, siempre den todo, siempre manténganse tranquilos, porque no sabes si te van a disparar… Nunca me había pasado que me apuntaran con un arma. Se siente muy intenso… alguien más tiene tu vida en sus manos” Aarón Mercury

Hasta el momento, el influencer no ha informado sobre denuncias formales ni sobre la localización de los responsables.

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