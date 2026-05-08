¡Aarón Mercury adelantó a su debut como actor! Llega con inesperada aparición en serie de comedia: ¿En cuál fue?

Pese a las críticas contra Aarón Mercury, al actor no le importaron los comentarios negativos sobre su debut en la actuación y se adelantó, pues ya apareció interpretando a un personaje en televisión. ¿En qué serie apareció? Acá te dejamos todos los detalles.

Aarón Mercury se adelantó a su debut actoral y ya tuvo su primera aparición en la televisión. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuándo seria el debut de Aarón Mercury como actor?

A finales de abril de 2026, se anunció que Aarón Mercury tendría un debut como actor en una telenovela.

Su primer debut sería en el melodrama ‘Corazón de Marruecos’ de la productora Rosy Ocampo. Sin que hasta el momento haya una fecha oficial de estreno.

Cabe mencionar que el anuncio de que Aarón Mercury tendría su primer papel como actor sucedió luego de su triunfo en el ‘Supernova Genesis 2026', al derrotar a Mario Bautista.

Mercury actuará con otros famosos artistas de telenovelas en ‘Corazón de Marruecos’ como: Daniela Romo, José Ron, Marck Tacher, Luis Roberto Guzmán, Arcelia Ramírez, entre otros más.

Aarón Mercury debutaría como actor en la telenovela ‘Corazón de Marruecos’. / Foto: Redes sociales.

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¿En cuál serie de comedia participó Aarón Mercury marcando su debut como actor?

Pese a que ‘Corazón de Marruecos’ sería el debut actoral de Aarón Mercury, el influencer no pudo esperar y ya tuvo una aparición en la televisión, de acuerdo con la cuenta de Ernesto Buitron News.

Según un video mostrado por dicha cuenta, Mercury tuvo su aparición en la serie de comedia ‘Más vale sola’ de Televisa.

Aunque fue una breve aparición, el influencer ya estuvo en la pantalla chica interpretando un personaje.

En la serie ‘Más vale sola’ comparte escenas con su amigo y excompañero de ‘La casa de los famosos México’, Alexis Ayala y también con la actriz Cecilia Galeano.

Al momento, el creador de contenido no ha dado más detalles sobre este gran paso en su carrera. No obstante, sus seguidores ya celebraron este gran momento.

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¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Mercury es un influencer de 25 años de edad que ganó popularidad por su participación en ‘La casa de los famosos México’ en la última temporada.

Anteriormente, solo destacó como creador de contenido en redes sociales, donde subía videos bailando y sus visitas a diferentes alfombras rojas de películas.

Tras su paso por ‘La casa de los famosos México’ fue considerado para algunos proyectos como ‘Supernova Genesis 2026', donde enfrentó a Mario Bautista y terminó ganando la pelea.

Al ganar popularidad por estos proyectos y debido a su galanura y buen físico, fue considerado para participar por primera ocasión en una telenovela que como se mencionó llevará por nombre ‘Corazón de Marruecos’.

También fue nominado en 2024 como uno de los rostros masculinos más bellos del mundo por TC Candler.