¿Crystal reclutó jóvenes con Sergio Andrade? Rompe el silencio: “huele a ministerio público” VIDEO

Sergio Andrade volvió a estar bajo la lupa tras las recientes declaraciones de Crystal, una de las primeras parejas sentimentales del productor musical; pese a que su relación comenzó años antes de la polémica, la cantante sí tuvo un acercamiento con el clan.

A través del Mitangrit de Horacio Villalobos de TVNotas, Crystal recordó el momento en que se percató de que Sergio Andrade estaba rodeado de jóvenes que buscaban una oportunidad en el medio artístico; en ese entonces, vio de cerca a personalidades como Mary Boquitas y Aline Hernández. ¡Te contamos todo lo que dijo!

Surgen nuevas declaraciones del clan Andrade. / Redes sociales

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¿Cómo fue la relación de Sergio Andrade y Crystal?

De acuerdo con Crystal, mantuvo una relación con Sergio Andrade de tres años y después vivieron juntos por seis meses. Cuando decidió terminar su relación, Crystal corrió de su casa al productor y, aunque en un principio se negó, terminó por ceder al verse en riesgo.

“Le dije: ‘Te me largas. Le mandé una hoja en braille y le mandé escrito en negro, y me dijo: ‘Esta hoja en negro no la voy a tomar en cuenta porque no es tu letra’. Entonces le grabé un casete y le dije: ‘Soy yo, y si tú no te largas de mi casa y no me dejas en paz, voy a hacer una rueda de prensa y voy a platicar todo lo que viví a tu lado, todas las cosas malas que me hiciste’. Y fue un santo remedio.” Crystal

En el tiempo que mantuvieron una relación, el clan Andrade no existía, pero según Crystal, el exproductor aprovechó la oportunidad cuando se dio cuenta de que “tenía el poder” de que las chavas lo aceptaran. En su caso, logró evitar ser parte de ese grupo debido a la independencia que tenía.

Sergio Andrade se dio cuenta del poder que tenía en las chicas, asegura Crystal. / Redes sociales

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¿Crystal confesó haber sido parte del clan Andrade?

Después de que terminaron su relación, Crystal y Andrade volvieron a coincidir en el Festival OTI de la Canción de 1988. En ese entonces, su excompositor le propuso volver a trabajar juntos e incluso le dio su voto en el evento.

Crystal cuenta que, debido a que ya no existían sentimientos de por medio, aceptó volver a trabajar. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que existía el clan Andrade. En una de sus visitas al estudio, vio las condiciones en las que vivían Mary Boquitas y Aline Hernández.

¿Sergio Andrade hizo parte del clan a Crystal? / Redes sociales

“María Boquitas, Alin Hernández y toda la bandita esa, ahí la conozco. Yo llegaba a la oficina y veía un montón de ratoncitos corriendo. Un día llegó y le dije: ‘Oye, Sergio, ¿qué ped* con toda esa bola de chamacas mal vestidas?’ Me acuerdo de María Raquenel con los zapatos rotos.” Crystal

Al cuestionar a Andrade, Crystal asegura que su respuesta fue que a ellas les gustaba; sin embargo, uno de sus hermanos no pudo evitar comentar: “Estas chavas huelen a ministerio público”.

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¿Quién es Crystal, una de las primeras parejas de Sergio Andrade?

Gaudelia Díaz Romero es una cantante y actriz conocida artísticamente como Crystal.

es una cantante y actriz conocida artísticamente como Principalmente, es conocida por su relación sentimental con el productor Sergio Andre, antes del famoso clan con Gloria Trevi.

Originaria de Acapulco , uno de sus más grandes éxitos en la música es “Suavemente” , mientras que en el deporte compitió en los Juegos Paralímpicos en Barcelona de 1992.

, uno de sus más grandes éxitos en la música es , mientras que en el deporte compitió en los En varias entrevistas ha descrito su relación con Sergio Andrade como violenta, pues existió abuso psicológico y amenazas de abuso físico.

como violenta, pues existió abuso psicológico y amenazas de abuso físico.

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