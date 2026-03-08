Jorge Carbajal asegura que foto privada de Pati Chapoy y Sergio Andrade ¿nació de un intercambio de parejas?

En el mundo del espectáculo mexicano los rumores nunca descansan. Recientemente, el periodista Jorge Carbajal hizo impactantes declaraciones. Según afirmó públicamente, sí existe una fotografía privada donde aparecerían Pati Chapoy y Sergio Andrade juntos, un material que se dijo que existía en un audio filtrado, atribuido al esposo de María Raquenel.

¿Realmente existe una foto íntima de Pati Chapoy y Sergio Andrade? Esto dice Jorge Carbajal

De acuerdo con Jorge Carbajal, la existencia de la imagen de Pati Chapoy y Sergio Andrade fue confirmada por diversas fuentes. En un video difundido en redes sociales, el periodista dijo haber recibido información sólida que respalda su versión. Aseguró claramente:

“Me han confirmado, confirmado y reconfirmado que esas imágenes existen. No es inteligencia artificial, no es nada de eso. Ya las han visto varias personas y muy probablemente sí salgan a la luz pública”. Jorge Carbajal

Carbajal también indicó que la imagen mostraría a Pati Chapoy y Sergio Andrade en una situación privada, lo que inevitablemente abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre el origen del material y el contexto en el que habría sido tomado.

¿Quién tomó la supuesta foto privada de Pati Chapoy y Sergio Andrade? La versión que señala a Álvaro Dávila, esposo de la periodista

Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Jorge Carbajal gira en torno a quién habría capturado la supuesta imagen. El periodista citó versiones que apuntan directamente al marido de Chapoy:

“Quien tomó la foto fue nada más ni nada menos que Álvaro Dávila, el marido de Pati Chapoy”. Jorge Carbajal

La versión se originó a partir de un audio filtrado atribuido, sin confirmación, al esposo de María Raquenel Portillo mejor conocida como Mary Boquitas. La voz que se escucha en el audio, también afirmó que la foto sí existe y que varias personas influyentes conocen su contenido.

Según, la que aseguran sería la voz del marido de Mary: “Pati Chapoy conoce perfectamente esa foto… la señora Laura Suárez también lo sabe y dos o tres gentes más”.

Aún más controvertido fue el señalamiento de que, supuestamente, Sergio Andrade habría entregado la fotografía a una tercera persona, abriendo la posibilidad de que eventualmente salga a la luz pública: “En cualquier momento esa foto va a salir”.

¿Hubo intercambio de parejas entre Pati Chapoy y Sergio Andrade? Versiones hablan de dinámica “swinger”

El tema de Pati Chapoy y Sergio Andrade tomó otro giro cuando, dentro del mismo video donde surgieron estas declaraciones, se mencionó que el contexto de la fotografía podría estar ligado a un intercambio de parejas o dinámica swinger.

En el programa de Jorge Carbajal dijeron: “Como swingers, era como swingers porque quería intercambio. O sea, que ahorita primero con mi mujer y luego voy yo”.

De acuerdo con lo relatado en el material, la voz que dicen es del esposo de María Raquenel también afirmó que en algún momento se habría planteado una situación similar: “Que su propio marido le pidió a Sergio Andrade que le prestara a Raquenel para llevarla para un cuarto. Y que Sergio se lo negó”.

Hasta ahora, ni Pati Chapoy ni Álvaro Dávila han emitido comentarios respecto a las declaraciones de Carbajal y del esposo de María Raquenel Portillo. Tampoco Sergio Andrade ha realizado algún pronunciamiento.

SE DESCONOCE EL ORIGEN DEL AUDIO FILTRADO Y ATRIBUIDO AL ESPOSO DE MARY BOQUITAS, POR LO QUE GUARDA LA CALIDAD DE RUMOR. EL ARCHIVO PUDO HABER SIDO GENERADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.