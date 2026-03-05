Conductores de Ventaneando interrumpe programa en vivo para anunciar inesperada muerte

El programa Ventaneando vivió un momento de tristeza durante su transmisión en vivo cuando sus conductores confirmaron la muerte de una querida figura del Cine de Oro mexicano. La noticia tomó por sorpresa a la audiencia y generó reacciones inmediatas dentro del foro.

¿Cómo anunció Ventaneando la muerte de Ana Luisa Peluffo en vivo?

Durante la emisión de este miércoles 4 de marzo cuando Pati Chapoy, Pedro Sola, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda informaron el fallecimiento de la reconocida actriz Ana Luisa Peluffo, quien murió a los 96 años de edad.

La producción decidió dedicar algunos minutos a recordar su carrera, destacando que Peluffo fue una actriz que dejó una huella profunda en el cine mexicano gracias a su participación en numerosas películas y producciones televisivas.

El momento se volvió especialmente emotivo cuando Pedro Sola recordó uno de los episodios más comentados de su trayectoria artística:

Pedro Sola “No nada más una gran actriz, una belleza, yo me acuerdo cuando hizo la película de La Diana Cazadora, de la historia de la escultura, (ella es el primer desnudo en el 55) ella es la que posa y decían la escultura de la Diana Cazadora aquí en México es ella y no, es otra”.

Pati Chapoy recordó la importancia de su trayectoria y su impacto dentro de la industria del entretenimiento en México.

“Ana Luisa hizo algo realmente importante en el cine mexicano… Descanse en Paz”. Pati Chapoy

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo? Esto reveló su familia sobre sus últimos años

La familia de Ana Luisa Peluffo informó en un comunicado que la actriz falleció el 3 de marzo, en su rancho en Jalisco y rodeada de sus seres queridos. No ofrecieron más detalles sobre las circunstancias de su muerte y solicitaron privacidad para vivir su duelo sin presiones externas.

En 2025 comenzaron a circular versiones sobre posibles problemas de salud, por lo que su hijo decidió aclarar la situación en entrevista a TVNotas. Explicó que su madre efectivamente tenía “un tema cardíaco” y estaba bajo tratamiento, pero que en general se encontraba bien y contaba con el apoyo permanente de una enfermera capacitada.

También compartió que Peluffo seguía siendo una mujer activa y coqueta, capaz de subir y bajar escaleras sin mayor problema. La describió como una gran madre y recordó que, aunque su carrera la mantuvo ocupada durante muchos años, con el paso del tiempo su relación se volvió más cercana y siempre estuvo marcada por el cariño.

