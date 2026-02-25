Pati Chapoy le tira a Cazzu en Ventaneando tras polémica con Christian Nodal: “Ya quédate calladita”

La tensión entre Christian Nodal y Cazzu volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero ahora con un ingrediente adicional: los comentarios de Pati Chapoy en el programa Ventaneando, donde la periodista lanzó declaraciones directas contra la cantante argentina tras la polémica que se desató por la canción “Rosita” de Rauw Alejandro y un mensaje que el intérprete de regional mexicano publicó.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Cazzu tras el lanzamiento de Rosita?

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu se encendió tras el estreno de “Rosita”, tema de Rauw Alejandro junto a Jhayco, que incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Después del lanzamiento, Nodal compartió una historia junto a Ángela Aguilar, vestidos de blanco y con la canción de fondo, lo que desató reacciones en redes. En medio del revuelo, Rauw publicó:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo” Rauw Alejandro

Mientras que Cazzu respondió:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”. Cazzu

La cantante argentina amplió su postura en Substack, donde habló de la diferencia entre lo que se muestra públicamente y lo que ocurre en privado:

“En las vidas de personas como yo todo es así. Algo sucede por fuera… Y otras cosas pasan aquí adentro”. Cazzu

También cuestionó la postura del intérprete puertorriqueño al citar su mensaje: “‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno… Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte”.

Finalmente, Cazzu mencionó directamente a su hija y afirmó que ella es “la verdadera víctima”. Y, aunque no mencionó directamente a Nodal, sí señaló que su hija presuntamente estaría viviendo una “crónica de abandono”.

"¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, se lee.

Cazzu “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios… Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrío y mucho, lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de… ‘¿nunca me vas a dejar?’ un lenguaje que se funda, la voz de un ángel”.

Cazzu / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la situación con su hija tras mensaje de Cazzu?

En su mensaje público, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, abordó de forma directa la situación legal y personal que enfrenta en torno a la custodia y convivencia con su hija en común con Cazzu. Nodal desestimó las versiones que lo señalan de haber impedido que la menor viajara al extranjero con su madre y sostuvo que “no existe respaldo documental que sustente dichas acusaciones” y que, de existir, “debería hacerse público”.

El cantante también manifestó su preocupación por las dificultades que, según su versión, ha tenido para ejercer plenamente su rol de padre, y cuestionó cómo puede fortalecer el vínculo con su hija “si no se le permite convivir con ella en condiciones claras y reguladas”.

Ante la falta de acuerdos en mediaciones previas, dijo que optó por iniciar un procedimiento legal en México para que un juez “establezca lineamientos precisos sobre los periodos de convivencia y el monto correspondiente a la manutención”.

Además, Nodal rechazó las acusaciones de ejercer violencia vicaria, calificándolas de infundadas, y afirmó que ha cumplido con los pagos de manutención conforme a lo solicitado. En su pronunciamiento reconoció: “No soy una persona perfecta y he cometido errores”, y añadió que su silencio no debe interpretarse “como desinterés o abandono”, sino que ha elegido “esperar el curso de la justicia” como la vía para resolver el conflicto.

Christian Nodal arremete contra Cazzu en su canal de difusión / Captura de pantalla

¿Qué dijo Pati Chapoy en el programa Ventaneando sobre la polémica de Christian Nodal y Cazzu?

En el programa Ventaneando emitido este miércoles 25 de febrero, Pati Chapoy y su equipo analizaron dos temas que han alimentado la controversia. Primero abordaron “Rosita”, la canción de Rauw Alejandro y Jhayco, donde se menciona a Christian Nodal. En ese contexto, Mónica Castañeda señaló que, tras la difusión del tema y la reacción pública:

“Creo que el enojado tendría que ser en este caso Christian” Mónica Castañeda

A lo que Chapoy respondió:

“Pero Christian se atacó de la risa” Pati Chapoy

Posteriormente, el programa retomó otra canción distinta, ahora de Cazzu, titulada “La otra”, cuya letra fue interpretada en la mesa como una posible alusión a Ángela Aguilar. Mónica Castañeda afirmó:

“Es un hecho que está dedicada a Ángela” Mónica Castañeda

Y citó el fragmento: “La que nada teme, robado se va, lo que he robado viene tu papá y mamá, debieron enseñarte… Cuando él habla conmigo, él me extraña a mí y yo ni siquiera lo miro”. Ante ello, Chapoy respondió con un contundente: “Sí”, respaldando el señalamiento hecho en la conversación.

Al cierre del análisis, Pati Chapoy lanzó la declaración que generó mayor repercusión:

“Cazzu, ya quédate calladita, mamacita, recibe a tu hija, recibe la lana que te da y ya. Pero quiere más”. Pati Chapoy

Hasta el momento, ni Cazzu ni su equipo han emitido una respuesta pública a lo dicho en el programa. El proceso legal continúa su curso, mientras la controversia sigue creciendo en redes sociales.

