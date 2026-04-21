Aline Hernández es exhibida en entrevista: su boda con Sergio Andrade desata escándalo ¡y queda en shock! VIDEO

Aline Hernández fue humillada durante una entrevista, donde recordaron su boda con el polémico Sergio Andrade, quién fue acusado de presuntos delitos como rapto, violación agravada y corrupción de menores, derivados de denuncias presentadas en el estado de Chihuahua. Te contamos los detalles.

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Entrevista a Aline Hernández: así reaccionó al recordar su boda con Sergio Andrade. / Redes sociales

¿Cómo fue la boda entre Aline Hernández y Sergio Andrade?

Sergio Andrade se casó con Aline Hernández en 1990, cuando él tenía 35 años y ella 14 años, por lo que era menor de edad al momento de iniciar su relación matrimonial. Mientras que en el libro “Aline, la gloria por el infierno”, se contó que estaba nerviosa y se inventó una nueva firma. Sin embargo, su familia no pudo disimular su incomodidad, pues estaban serios y tensos, pues “era evidente que no estaban de acuerdo con la boda, pero ya no les quedaba de otra”.

“Todo en apariencia era normal hasta que al final hubo bronca y discusión porque Sergio, como yo ya era su esposa, quería que me fuera a vivir con él y que pasáramos la noche juntos, pero mi mamá se opuso, asegurándole que eso sería hasta que nos casáramos por la iglesia”, se lee en el libro.

Lo que sería una historia de amor, aparentemente, se llevó a cabo la boda por la iglesia, “como si nadie estuviera al tanto de la verdadera situación aunque muchos la conocían, especialmente la familia de Aline, ahí frente a Dios, había que disimular que las cosas eran normales, que todo marchaba perfectamente, que Aline y Sergio eran una pareja de enamorados. Cuando estuve ahí frente al altar con Sergio a mi lado, por primera vez en todas esas semanas, empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo”.

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¡Reviven su historia! Aline Hernández enfrenta incómodo momento por Sergio Andrade. / Redes sociales

¿Por qué humillaron a Aline Hernández en plena entrevista?

Durante una entrevista con Analu Salazar, Aline Hernández estaba contando que cuando era joven, su mamá y su abuelita no permitían que viera escenas de besos en televisión o cine, incluso le tapaban los ojos.

“Yo me acuerdo que mi mamá o mi abuelita si había una película que estábamos viendo y había un beso, me tapaban los ojos o me sacaba del cine mi abuelita”, recordó la conductora del programa Al extremo.

Ante lo que Analu Salazar le dijo: “Pero, fíjate, lo disociante, amiga, porque te tapaban si había un beso, pero pensaron que a los 15 estabas lista para estar casada”. Ante lo que Hernández solamente pudo decir “Claro”.

Sin embargo, la humillación no pasó desapercibida por los internautas, quienes hicieron comentarios como:



“Fin de la hipocresía, los mismos papás entregando a su hija a esa edad”.

“Mi Aline hundiéndose”.

“Qué risa y Aline dice: ‘Claro’. Más claro ni el agua”.

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¡Se le vino el pasado encima! Aline Hernández y la entrevista que la puso contra las cuerdas. / Redes sociales

¿Quién es Aline Hernández?

Aline Hernández es una conductora de televisión y health coach mexicana nacida el 5 de septiembre de 1975 en la Ciudad de México. Su trayectoria en el medio comenzó desde temprana edad al participar en concursos de belleza y modelaje, lo que la llevó a integrarse al mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo consolidó su presencia en la televisión, donde actualmente forma parte del programa *Al extremo*, en su edición de fin de semana.

En el ámbito actoral, tuvo su primera participación en 1997 dentro de la telenovela Al norte del corazón, producida por TV Azteca, donde interpretó a una cantante. Posteriormente en 2001, participó en Como en el cine, en la que dio vida a Ericka. Más adelante regresó con intervenciones en producciones como Amor sin condiciones, Se busca un hombre y Bellezas indomables, manteniendo actividad en la pantalla chica en distintos formatos.

Paralelamente desarrolló una carrera musical que inició en 1991 con el lanzamiento del álbum Chicas feas. A lo largo de los años publicó otros materiales como Caricias verdaderas en 1998 y Ya no tengo corazón en 2002, además de incursionar en distintos géneros musicales. También participó en el reality Desafío de estrellas y, posteriormente, se certificó como health coach, creando su propio programa motivacional. Actualmente, además de su faceta como conductora, impulsa contenidos enfocados en bienestar y desarrollo personal.

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