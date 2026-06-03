Yeri MUA revela por qué sufrió el terrible episodio en el AICM tras volver de Corea del Sur; tuvo que medicarse

Yeri MUA regresó a redes sociales tras la polémica con su exnovio Naim Darrechi y reveló detalles de lo que le pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando rompió en llanto.

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Yeri MUA revela que sufrió un ataque de pánico tras un incidente ocurrido en el AICM. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Yeri Mua?

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, Yeri MUA fue captada llorando en el AICM, en medio de la polémica relacionada con la reciente detención de Naim Darrechi,

En las imágenes se observa a la cantante mientras camina acompañada de su equipo de trabajo, visiblemente afectada y cubriéndose el rostro en algunos momentos mientras varias personas le gritaban mensajes de apoyo como: “Ánimo, todo mundo te ama, Yeri, la más hermosa y preciosa, eres lo máximo”.

En el video también se aprecia cómo integrantes de su equipo intentan ayudarla a salir del aeropuerto mientras llega la camioneta en la que abandonó el lugar.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, la influencer reveló que durante su llegada al AICM sufrió un ataque de ansiedad al verse abrumada por la prensa y las personas que la rodearon.

“Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quiénes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras, soy real. Pau tendrá mi teléfono, me ayudará a subir todo lo que tiene que ver con mi trabajo, yo estaré bien, denme tiempo. Las amo a mis fans y no se preocupen por mí”. Yeri MUA.

La situación ocurre poco tiempo después de que Yeri MUA reaccionó a la polémica de su expareja, luego de que algunos usuarios en redes sociales señalaran, sin pruebas, que la supuesta azafata involucrada en el incidente de Naim Darrechi tendría relación con personas cercanas a la cantante veracruzana.

Los rumores crecieron debido a la relación mediática que ambos mantuvieron en el pasado; sin embargo, hasta el momento no existe información que vincule directamente a Yeri MUA con la detención del influencer español.

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¡Yeri Mua lo cuenta todo! Revela qué pasó en el AICM y por qué terminó afectada emocionalmente. / IG: @yerimua / @aaronmercury

¿Qué dijo Yeri MUA tras reaparecer en redes sociales?

Yeri Mua, quién desmintió tener VIH, compartió una serie de mensajes en sus redes sociales para explicar cómo se ha sentido en los últimos días y agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

La cantante reconoció que suele expresar lo que piensa sin reservas, pero también dejó ver que ha atravesado momentos complicados a nivel emocional.

“Hola, manitas. Primero que nada gracias por los que han estado aquí para mí aunque mi bocota no pare, ya saben que me cuesta quedarme callada, pero I was okay (estoy bien), también las perr*s malas se echan una lloradita y a seguirle”, escribió en una de sus historias de Instagram la influencer.

Más adelante, la influencer se refirió a una situación que vivió con representantes de medios de comunicación y explicó que la experiencia le provocó una reacción de ansiedad.

Según relató, el episodio ocurrió después de su regreso de Corea y la llevó a reflexionar sobre la forma en que algunas personas se acercan a ella en espacios públicos.

“Lo otro, la verdad no me gusta que se me avienten los periodistas y me aplasten, en verdad me generaron un ataque de pánico y ansiedad cuando regresé de Corea”. Yeri MUA.

Yeri Mua aclaró que mantiene una postura de respeto hacia la prensa y aseguró que habitualmente accede a las entrevistas que le solicitan. Sin embargo, pidió que los acercamientos se realicen de una manera distinta.

“Ojalá puedan acercarse de una manera más respetuosa cada que viajo. Yo de verdad estoy a favor de la prensa digna y en contra de la censura, no les niego nunca una entrevista, les tengo mucho amor y respeto, ojalá no vuelva a suceder. Igual mi psiquiatra aumentó mi medicación para evitar estos episodios”. Yeri MUA.

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Mensaje de Yeri MUA. / Redes sociales

¿Por qué se hizo famosa Yeri MUA?

Yeri Cruz Varela, conocida públicamente como Yeri MUA, comenzó a ganar popularidad en 2018 gracias a las transmisiones en vivo y los contenidos sobre maquillaje, belleza y cosméticos que compartía en redes sociales.

A través de Facebook, Instagram y YouTube, la creadora de contenido construyó una comunidad de seguidores que la acompañó desde sus primeros videos, donde mostraba rutinas de maquillaje, recomendaciones de productos y momentos de su vida cotidiana.

Con el paso de los años, su presencia en Internet se amplió y la convirtió en una de las personalidades más reconocidas de las redes sociales en México.

En 2023, decidió incursionar en la música urbana y lanzó temas como “Chupón” y “Línea del perreo”, canciones con las que inició una nueva etapa profesional como cantante. Desde entonces, ha combinado su actividad en plataformas digitales con proyectos musicales y empresariales.

Incluso Yeri MUA tiene colaboraciones con cantantes como El Bogueto, El Malilla, Alemán, Cachirula y Kenia Os, quién enfrentó rumores de ruptura con Peso Pluma.

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