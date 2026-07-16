Kenia Os responde tajante a las críticas por huir de un paparazzi; ¿estaba con Peso Pluma?

Luego de que Kenia Os lanzara una supuesta indirecta a Peso Pluma tras su ruptura, la intérprete de ‘Malas decisiones’ se volvió tendencia en redes al enfrentar críticas por huir de un paparazzi mientras ¿estaba con su ex? Te contamos los detalles.

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Kenia Os en medio de las críticas. / Redes sociales

¿Cómo fue captada Kenia Os por un paparazzi?

A más de un mes de que Kenia Os confirmó su ruptura con Peso Pluma, la cantante de ‘Año sabático’ acaparó la atención de las redes al ser captada mientras disfrutaba un desayuno junto a un grupo de amigos.

En el breve video se observa que Kenia Os estaba acompañada de un hombre y una mujer, cuando de pronto se percata de que la están grabando; de inmediato, se levanta, se va del lugar y sigue su camino sin hacer caso a su alrededor.

Ante lo ocurrido, los comentarios en redes no se hicieron esperar; principalmente, algunos usuarios juzgaron la actitud de la cantante y la señalaron como una ‘diva’. “Ya ni Dua Lipa estando en México huye de las cámaras” y “Se tiene que preparar porque su carrera va a crecer más”, son algunos de los comentarios que circulan.

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Kenia Os huyó de un paparazzi. / Redes sociales

¿Qué dijo Kenia Os sobre la huida de los paparazzi?

En medio de las críticas que despertó su actitud, Kenia Os realizó un video en el que explicó lo ocurrido. Aunque no estaba con Peso Pluma o alguna persona del medio, la cantante mexicana explicó que quería platicar con sus amigos sin cámaras de por medio.

“Estaba platicando con mis amigos, chismeando, platicando chismes, cosas que obviamente jamás las voy a platicar en una entrevista, jamás las voy a platicar en público. Solo lo voy a decir con mis amigos”. Kenia Os

De acuerdo con la cantante, en un principio pensó que se trataba de un ‘kenini’ que la estaba grabando, pero al ver que pasaron varios minutos, decidió irse del lugar. Aunque en Estados Unidos los paparazzi no pueden acercarse a los famosos, sí los pueden grabar el tiempo que deseen, situación por la que Kenia quiso irse.

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@keniaos al cliente lo que pida ayyyy que? Los amo eso hice ayer bai jaja borrachitaaaa 😘 ♬ sonido original - KeniaOs

¿Por qué Kenia Os enfrenta críticas tras su ruptura con Kenia Os?

Kenia Os, quien ha sido relacionada con Alex Speitzer, ha enfrentado algunas controversias tras terminar su relación con Peso Pluma. Debido a que los intérpretes de ‘Tommy y Pamela’ no dieron detalles públicos sobre su ruptura, han surgido varias especulaciones al respecto.

Una de las más recientes está relacionada con la reacción de Kenia Os a un comentario, que decía: “Se enojan porque nos ponemos pestañas en las pestañas y ellos buscan mujer teniendo mujer”. Pese a que la cantante aseguró que no se trataba de una persona en especial, los rumores no se han hecho esperar.

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