Peso Pluma y Kenia Os confirman ruptura tras un año de noviazgo, ¿hubo infidelidad? Esto se sabe

Kenia Os, tras el zafarrancho que armó recientemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que lo que comenzó como simples rumores ya es una realidad; su noviazgo con Peso Pluma ha llegado a su fin. Esto es lo que se sabe.

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Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura / Mezcalent

El noviazgo entre Peso Pluma y Kenia Os

En 2024, comenzaron los rumores de un romance entre Peso Pluma y Kenia Os, tras su colaboración en el sencillo ‘Tommy y Pamela’. La química mostrada en el videoclip llamó la atención de la gente. Sin embargo, todo tomaría forma en 2025.

A inicios de ese año, se les vio besándose durante el Super Bowl. Si bien la ahora expareja no dijo nada en aquel entonces, para muchos fue una confirmación de su romance. A la par de esto, hicieron más publicaciones juntos en redes sociales.

A partir de ese punto, se les empezó a captar en conciertos y viajes. El cantante le dedicaba palabras bonitas como “Me derrito por ti” y le daba regalos lujosos. En tanto que ella, en los pocos encuentros que tenía con la prensa, se decía estar muy “feliz”.

Tan solo hace unos meses, la también influencer contó cómo inició su relación con el llamado ‘Doble P’. De acuerdo con Kenia, el amor nació durante las grabaciones de ‘Tommy y Pamela’. Reconoció que ambos estaban nerviosos y que él le confesó que era la “primera mujer que lo ponía así”.

“Cuando estabamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa”, relató.

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Historia de amor entre Kenia Os y Peso Pluma / Mezcalent

¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

Si bien desde hace algunas semanas se venía diciendo que Kenia Os y Peso Pluma estaban pasando por una fuerte crisis en su relación, ambos siempre evitaron hablar del tema. No fue hasta hace algunas horas que lanzaron un comunicado anunciando su ruptura definitiva.

En dicho escrito, no se detallan los motivos de la separación. No obstante, dejan ver que, al parecer, fue en buenos términos. Y es que se especifica que todo fue “desde el amor”.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”. Kenia Os y Peso Pluma

Finalizaron pidiendo al público que respetaran su privacidad en estos momentos tan complicados: “Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”, concluyeron.

Han surgido muchas teorías del motivo real detrás de la ruptura. Uno de los más sonados ha sido una posible infidelidad por parte de él. También se ha dicho que ella estaría harta de los comportamientos erráticos que el artista ha mostrado durante sus conciertos en los últimos meses. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento.

DESDE EL AMOR Y EL RESPETO



Comadres pues resulta que los rumores eran ciertos, hace unos minutos Kenia Os confirmó a través de un comunicado que su relación con Hassan (Peso Pluma) ha terminado. 💔 pic.twitter.com/C1BzfoEfSV — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 6, 2026

¿Qué pasó con Kenia Os en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

El pasado viernes 5 de junio, Kenia Os llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México. La prensa, incluyendo las cámaras de TVNotas, la estaba esperando para preguntarle acerca de su relación con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma.

Los reporteros y el equipo de seguridad de la celebridad se vieron envueltos en un zafarrancho. Antes de que la joven pudiera subir a su camioneta, recibió un golpe accidental en el cuello. Ella acusó a los medios de haberla lastimado.

No obstante, un testigo declaró a TVNotas que habría sido la misma seguridad quien le pegó a la cantante. Esta versión fue corroborada en el medio ‘Vaya, vaya’ por la reportera Mariana Zepeda. Según esta última, la escolta de ella comenzó todo el caos.

Por su parte, la intérprete de ‘Kitty’ lanzó un comunicado en redes diciendo que siempre suele ser respetuosa con la prensa y dar entrevistas. No obstante, en estos momentos de su vida no sentía lista para hablar.

“Siempre soy la artista que llega y les da la nota, pero en este momento no me siento lista y pido respeto hacia mi silencio y espacio”, escribió.

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