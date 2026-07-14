¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os comparte video en redes y desata rumores de una posible infidelidad

La ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma cobró mayor relevancia cuando el cantante eliminó todas las fotografías que tenía con ella de sus redes sociales.

Ahora, el tema vuelve a dar de qué hablar luego de que Kenia Os compartiera un video en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta sobre una presunta infidelidad. ¿Fue una indirecta muy directa para Peso Pluma? Aquí te contamos.

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Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Qué dice el video que compartió Kenia Os en redes sociales?

A poco más de un mes del anuncio de su separación con Peso Pluma, la cantante reavivó los rumores de haber sido víctima de una infidelidad por parte del intérprete de ‘Lady Gaga’.

El lunes 13 de julio, Kenia Os compartió un video en Tiktok con un mensaje muy sugerente.

El video original es de una cuenta con el nombre ‘María amanda’, en el que aparece una mujer de edad avanzada con el siguiente mensaje:

“Se enojan porque nos ponemos pestañas en las pestañas y ellos buscan mujer teniendo mujer.” Video compartido por Kenia Os

Kenia no escribió ningún mensaje ni mencionó nada al respecto, pero los comentarios de sus fans respecto al significado del video despertaron los rumores de la infidelidad:



“Eso bb alócate”

“Qué te hicieron Kenia?”

“Hay algo que nos tengas que contar bb?”

Tiempo después, la cantante eliminó el post por el escándalo que se provocó.

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¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os?

El pasado 6 de junio, los cantantes confirmaron el fin de su relación con un comunicado en el que explicaron que la decisión fue de común acuerdo y en los mejores términos.

“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo” Comunicado de Peso Pluma y Kenia Os

Aunque no revelaron los motivos de la ruptura, las teorías sobre una presunta infidelidad como la razón principal, no se hicieron esperar.

Esta versión cobró más fuerza luego de que el periodista Sebastián Reséndiz comentó que “algo fuerte tuvo que pasar” para que concluyera la relación.

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Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Kenia Os cambió a Peso Pluma por ‘el Malilla’?

El rumor sobre un romance entre Kenia Os y el reguetonero de Valle de Chalco surgió por un video que él compartió, en el que aparece utilizando una máscara de luchador, similar a la que había utilizado Kenia.

‘El Malilla’ alimentó los rumores al responder con emojis los comentarios que mencionaban a Kenia Os.

Sin embargo, esto quedó en calidad de rumor, pues ninguno de los cantantes ha salido a desmentrlo o confirmalo.

Parece que Kenia Os no lopgra librarse del escándalo, pues recientemente se le vio a Samadhi Zendejas con una de sus exparejas.

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