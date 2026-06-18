¿Kenia Os reacciona a la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza? En redes circula polémica FOTO

Todo está en terreno de la especulación, pero el nombre de Kimberly Loaiza, Steff Loaiza y hasta Kenia Os vuelve a encender las redes. En las últimas horas, Javier Ceriani aseguró que Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza, presuntamente habría fallecido tras meses hospitalizada.

Sin confirmación oficial de la familia, una fotografía de un supuesto funeral y un arreglo floral presuntamente con el nombre de Kenia Os han provocado un revuelo que mezcla tristeza, dudas y hasta polémica digital.

Mientras tanto, el silencio de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y sus familiares más cercanos solo ha hecho crecer las teorías, los mensajes de condolencias… y también las críticas.

¿Javier Ceriani confirmó la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?

El nombre de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, se volvió tendencia luego de que el periodista Javier Ceriani afirmara en su programa que la madre de las influencers habría fallecido tras varios meses hospitalizada en Mazatlán, Sinaloa.

“Lamentablemente, tengo que dar una información de última hora. Se acaba de morir, en Mazatlán, la mamá de Kimberly Loaiza…” Javier Ceriani

De acuerdo con lo mencionado, la señora habría estado en estado delicado durante semanas. Además, el conductor aseguró que la familia ya conocía la gravedad de la situación, pues supuestamente “ya no había solución”.

Sin embargo, hasta este momento, ni Kimberly Loaiza, ni Steff Loaiza, ni Juan de Dios Pantoja han confirmado la muerte, lo que deja toda la situación como un fuerte rumor que sigue creciendo en plataformas digitales. Este hermetismo también ha llevado a muchos seguidores a pensar que la familia podría estar viviendo el momento en privado.

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¿Kenia Os presuntamente envió flores al funeral de la mamá de Kim? La foto viral que desató todo

Como si el tema no fuera lo suficientemente delicado, una nueva polémica se sumó cuando comenzó a circular una imagen de un supuesto funeral. En la fotografía se observa un arreglo floral, una corona de rosas, con un listón blanco que presuntamente lleva el nombre de Kenia Osuna, nombre real de Kenia Os.

La imagen fue difundida por la cuenta de fans de Fernanda Duran y rápidamente se hizo viral, pues muchos interpretaron esto como un posible gesto de respeto o reconciliación en medio de la historia conocida entre Kenia Os y Kimberly Loaiza.

Además, también circula una fotografía que supuestamente fue tomada en el mismo funeral, en la que aparece una joven vestida de negro y varios usuarios aseguran que se trata de Kenia Os. Sin embargo, la imagen sí corresponde a la cantante, pero no pertenece a esta situación, ya que en realidad fue tomada de su videoclip “Belladona”. Es decir, la foto fue sacada de contexto, lo que generó confusión y avivó los rumores en redes sociales.

No obstante, Kenia Os no ha publicado nada en sus redes sociales que confirme que el arreglo sea real o que haya sido enviado por ella, por lo que todo permanece en el terreno de la especulación.

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Supuestamente Kenia Os envió flores al funeral de la mamá de Kim y estuvo presente.

Mamá de Juan de Dios Pantoja reacciona a la muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza: ¿eliminaron el mensaje?

En medio del caos informativo, surgieron publicaciones que aparentemente confirmaban el fallecimiento de Mary Martínez, lo que encendió aún más la conversación digital.

Una de las que generó mayor impacto fue la reacción de Zitliali Núñez, madre de Juan de Dios Pantoja, quien habría compartido un mensaje en Instagram recordando a su consuegra:

“Tanto momentos bonitos que pasamos juntos que solo tú y yo sabemos, vuela alto. Son tanto momentos bonitos, mi querida Mari, te quiero mucho, descansa en paz”. Zitliali Núñez

El mensaje, acompañado de fotos y videos familiares, se viralizó rápidamente, pero minutos después fue eliminado, dejando más dudas que certezas. Este movimiento aumentó la sospecha de que podría tratarse de una confirmación accidental o de una publicación hecha en medio del dolor, aunque nada ha sido aclarado oficialmente.

Mamá de Juan de Dios Pantoja reacciona a la muerte de su consuegra Mary Martínez pero elimino el mensaje.

¿Mamá de Kim Shantal confirma muerte de la mamá de Kimberly Loaiza? Esto dijo Alicia Parra

Como si la publicación de la mamá de Juan de Dios no bastara, la mamá de Kim Shantal también habría reaccionado en redes, despidiéndose de la señora Mary Martínez

Compartió en sus estados de Instagram un video donde se les puede ver a las dos abrazadas y escribió: “siempre te recordaré”.

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¿Filtración falsa del funeral de la mamá de Kimberly Loaiza? Fer Durán aclara y pide respeto

Las imágenes del supuesto funeral de la mamá de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza comenzaron a circular desde una cuenta identificada como @ferdurancf; sin embargo, la verdadera Fer Durán aclaró que no tiene relación con esas filtraciones.

“Oigan hay una cuenta aquí en Instagram que se hace pasar por mí y está subiendo cosas muy delicadas y que merecen muchísimo respeto, aclaro que no soy yo porque jamás publicaría o hablaría de algo así”, señaló.

Finalmente, la influencer pidió “respeto por las personas y más en este tipo de situaciones”, dejando claro que el contenido viral sobre la supuesta muerte de la mamá de Kimberly Loaiza no proviene de su cuenta oficial.