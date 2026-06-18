¿Se filtró el funeral de la mamá de Kimberly Loaiza? Esto se sabe sobre la presunta muerte de Mary Martínez

La polémica vuelve a rodear a Kimberly Loaiza tras la filtración de un supuesto video del funeral de su mamá, Mary Martínez, lo que ha encendido las redes sociales. Aunque la noticia no ha sido confirmada por la familia, usuarios aseguran que presuntamente la cantante habría sido captada despidiéndose de su madre. Todo esto ocurre en medio de versiones sobre una presunta muerte derivada de un infarto. Aquí te contamos lo que trascendió.

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Steff Loaiza y Kimberly Loaiza.

¿Se filtró el video del funeral de la mamá de Kimberly Loaiza?

En las últimas horas, un supuesto video del funeral de Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza, comenzó a circular en redes sociales, generando fuerte impacto entre los seguidores de la influencer.

En el clip, se aprecia a una joven vestida de blanco frente a un féretro, lo que ha llevado a muchos a asegurar que se trataría de la cantante Kimberly Loaiza despidiéndose de su madre. Sin embargo, el rostro no es visible, por lo que no existe confirmación de que sea realmente ella.

El material se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), reforzando los rumores sobre la supuesta muerte de la mamá de Kimberly Loaiza, tema que hasta ahora permanece sin confirmación oficial.

¿Javier Ceriani confirmó la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?

La versión de la presunta muerte surgió luego de que el periodista Javier Ceriani afirmara en su programa que la madre de las influencers habría fallecido tras varios meses hospitalizada en Mazatlán, Sinaloa.

“Lamentablemente, tengo que dar una información de última hora. Se acaba de morir, en Mazatlán, la mamá de Kimberly Loaiza…” Javier Ceriani

De acuerdo con lo mencionado, la señora habría estado en estado delicado durante semanas. Además, el conductor aseguró que la familia ya conocía la gravedad de la situación, pues supuestamente “ya no había solución”.

Es importante recalcar que ni Kimberly Loaiza ni su hermana Steff Loaiza han confirmado la noticia, lo que mantiene todo en el terreno de la especulación.

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¿De qué habría muerto Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza?

Otra de las versiones que circulan apunta a que la mamá de Kimberly Loaiza habría muerto presuntamente a causa de un infarto fulminante.

El influencer conocido como Holy Milk House compartió la información asegurando tener una fuente dentro del hospital:

Holy Milk House “Lamentablemente, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana… Una seguidora mía que trabaja en el hospital me confirmó esta noticia… La señora habría sufrido un infarto y no resistió”.

Cabe recordar que meses atrás se reportó que Mary Martínez había sido hospitalizada de emergencia por un problema cardíaco e incluso, según su hija, habría “muerto por 10 minutos”, lo que refuerza esta versión, aunque no está confirmada oficialmente.

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Mamá de Kimberly Loaiza lidió con problemas de salud / Redes sociales

¿Quién filtró las fotos del supuesto funeral de la mamá de Kimberly Loaiza?

La filtración de las imágenes también ha causado controversia, ya que inicialmente se creyó que provenían de la cuenta oficial de Fer Durán ex de Lapizito, hermano de Gomita, pero posteriormente se aclaró que se trataba de una página de fans.

En dicha publicación se compartió un emotivo mensaje que supuestamente confirmaba la muerte de la señora:

“No lo puedo creer, sigo en shock… Descansa en paz, Mary, mamá de Steff y Kim… Dejaste una huella muy especial en todos los que tuvimos la oportunidad de conocerte…”. Página de fans.

Este mensaje incrementó la confusión, pues muchos usuarios lo tomaron como una confirmación real, cuando en realidad no proviene de una fuente oficial cercana a la familia.

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Fer Durán habría filtrado la foto del funeral de la mamá de Kimberly Loaiza



¿Por qué critican a Kimberly Loaiza por una foto con su mamá hospitalizada?

En medio del escándalo, también resurgió una fotografía de Kimberly Loaiza junto a su mamá en el hospital, lo que desató críticas.

Algunos usuarios señalaron que la influencer aparentemente estaba sonriendo en la imagen. Sin embargo, otros la defendieron argumentando que llevaba cubrebocas y que además, la foto podría ser de un momento anterior, posiblemente durante el cumpleaños de su la madre de Kimberly Loaiza, Mary Martínez, ya que se observan globos en el fondo.