Kimberly Loaiza apoya a su mamá en crisis de salud y hace una contundente promesa: “Solo tú sabes”

Kimberly Loaiza ha estado en controversia por la reciente hospitalización de su madre, Mary Martínez. Y es que se dice que la influencer no solo no ha contribuido equitativamente con los gastos médicos, sino que tampoco la ha ido a visitar.

De acuerdo con lo expuesto por Steff Loaiza, hermana de Kim, la joven solo ha dado 25 mil pesos, cuando la cuenta del hospital sería millonaria. Si bien dice que tanto ella como el resto de la familia ha tratado de sobrellevar la situación, decidió abrir un ‘GoFondMe’ para recaudar donaciones.

Este los que ya han contribuido se encuentra Kenia Os, quien en su momento tuvo problemas tanto con Kim como con su esposo Juan de Dios Pantoja. En medio de todo esto, Kimberly reaparece y da un contundente mensaje.

Kimberly Loaiza y JD Pantoja / Redes sociales

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¿Por qué Kimberly Loaiza no ha ido a visitar a su mamá en el hospital?

Luego de que Steff Loaiza expusiera la crisis de salud de su madre, Kimberly usó las redes sociales para desmentir a su hermana y aclarar que sí está contribuyendo económicamente en los gastos. También reconoció que no había ido a visitar a su progenitora, pero dejó claro que no era por “manipulación” de su esposo Juan.

Aunque no dio muchos detalles, afirmó que había ciertas “circunstancias” que no se lo permitían. No obstante, reiteró que está muy afectada por esta situación y desea que todo salga muy bien.

“Lo que es es verdad es que quiero ir a Mazatlán y estar más con mi mami, moriría por poder estar allá, pero mis circunstancias actuales no me lo permiten y esas circunstancias no tienen nada que ver con Juan”, manifestó.

Los internautas han cuestionado las “razones” de Kim e incluso algunos teorizan que Juan sería el culpable, pese a que la propia influencer y su esposo han negado esto. Juan de Dios ha dicho estar muy preocupado por su suegra y lamenta que su cuñada quiera hacer polémica por la aparente “envidia” que le tiene a Kim.

“Kimberly y yo quedamos en poner la mitad. No está siendo fácil, pero lo primordial es la salud de mi suegra. Lo haremos con todo gusto del mundo”, dijo Pantoja.

Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Kimberly Loaiza sí apoya a su mamá en su crisis de salud?

Hace algunas horas, Kimberly Loaiza compartió el enlace del GoFundMe que se abrió para los gastos médicos de su mamá. En su publicación, la influencer reiteró que sí ha dado dinero, pero que quiere “apoyar” a su familia, principalmente a su hermana, y por ello difundirá la campaña.

También resaltó que, en su momento, hablará con su mamá para “darle explicaciones” de todo lo que ha pasado en torno a este asunto.

“Mami, solo tú sabes que jamás te he negado la ayuda, pero si mi hermana quiere hacer las cosas de esta manera también ayudaré. Yo te daré mi parte, mamá, y si a alguien le debo explicaciones es a ti” Kimberly Loaiza

La campaña también fue reposteada por Juan de Dios Pantoja, quien le pidió a la gente que se enfocara en lo más importante, es decir, “la salud de su suegra”.

Kimberly Loaiza / Redes sociales

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¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Kimberly Loaiza HOY 7 de abril?

Según lo expuesto por Steff Loaiza, su madre empezó a presentar síntomas que, en un inicio, parecían controlables, ya que la señora ha tenido problemas médicos similares. No obstante, con el tiempo empeoró y Mary Martínez tuvo que ser intubada.

Fue trasladada a una clínica especializada. Si bien no han querido contar detalles de qué le habría pasado, señaló que se le realizaron 6 operaciones hasta el momento. De acuerdo con lo que se ha especulado en redes sociales, podría ser un tema cardiaco. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Lo único que ha dicho Steff es que se trataría de una fuerte infección que puso en riesgo su vida. Hasta ahora, la joven no ha dado más actualizaciones sobre la salud de su mamá y solo se ha limitado a pedir que sigan donando.

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