Juan de Dios Pantoja responde al video de la hermana de Kimberly Loaiza tras tacharlo de manipulador: “Envidia”

La polémica entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza escaló de nivel luego de que él respondiera publicamente a las recientes declaraciones de su cuñada Steffany Loaiza, quien recientemente señaló un presunto distanciamiento familiar en medio de la hospitalización de su madre. La reacción del influencer también conocido como JD Pantoja se dio a través de al menos 20 historias de Instagram, donde abordó distintos puntos del conflicto. ¿Se dieron con todo?

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Steff Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, rompe el silencio y tacha a JD Pantoja de manipulador: ¿Qué le dijo? / YT: Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y redes sociales

¿Cómo reaccionó Juan de Dios Pantoja al reciente video de Steffany Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza?

Después de que JD Pantoja y Kimberly Loaiza hicieran un video aclarando diversas polémicas que sus familias han atravesado recientemente, la también creadora de contenido Steffany Loiza respondió a su cuñado a través de un video que se viralizó rápidamente en redes. En este material, la creadora de contenido expuso lo que calificó como una situación “injusta y dolorosa”, además de revelar detalles sobre la dinámica entre Juan de Dios y la familia Loaiza, así como la hospitalización de su madre.

Sin embargo, mediante historias del Instagram de JukiLop, Juan de Dios pantoja lanzó varios mensajes dirigidos a la hermana menor de su pareja Kimberly Loaiza, en los que cuestionó sus intenciones y su postura sobre la situación familiar actual. Uno de los mensajes comenzó:

“Niña si de verdad quisieras a tu mamá como dices no envidiaras tanto a tu hermana, llevas años incitando el odio… Siempre vi lo mal agradecida que eres, siempre demostraste una envidia fuerte hacia tu hermana”. Historias de JukiLop

El influencer también aseguró que las críticas hacia él y su relación con Kimberly se basan en situaciones del pasado y no en el presente, teniendo en cuenta, que en varias ocasiones el creador de contenido presuntamente ya había tenido conflictos con la familia Loaiza, situación que también se hizo pública en sus videos:

“Lo único malo que puedes decir de mí es por el pasado porque estamos tan lejos de ti que cualquier cosa que puedas hablar son inventos, rumores y rencores viejos”. Historias JukiLop

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Juan de Dios Pantoja contesta a Steff Loaiza / Capturas de pantalla

¿Qué respondió Juan de Dios Pantoja sobre los gastos médicos de la mamá de Steff Loaiza?

El punto central del conflicto de la familia Loaiza y Juan de Dios Pantoja, fue el tema económico relacionado con la hospitalización de la madre de Kimberly y Steffany. En el video posteado por la mejor de las hermanas, se comentó que ni Juan, ni su hermana habían dado el 50% de los gastos que habían prometido para la estancia de su madre en el hospital:

“Porque tú hablas y tú dices con mucha claridad, el 50% ya se dio y que eres… es que me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor, porque dependes totalmente de tu esposa, la verdad. Dices que aquí me está poniendo la mayor parte, pues yo no veo esa mayor parte. No es cierto. No existe esa parte mayor. No, no se ha pagado.” Steff Loaiza

Por su parte en sus publicaciones, Juan de Dios Pantoja aseguró que él y su pareja han cubierto gran parte de los gastos.

“Nosotros ya gastamos casi 1 millón de pesos en todo este proceso tanto fuera como dentro del hospital…No entiendo por qué dices que no hemos pagado nada si los únicos que han pagado al hospital literalmente somos nosotros”. Historias JukiLop

También lanzó un reto público para comprobar los pagos:

“Si no quieres puedes callarme la boca mostrando un video de una transferencia al hospital porque yo no he visto ni una... Si nosotros dijimos que daremos el 50 es porque lo daremos y palabra tengo”. Historias JukiLop

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¿Kimberly y Steffany Loaiza estarían siendo manipuladas por sus respectivas parejas? Esto dijo Juan de Dios Pantoja

Otro de los puntos que sale a relucir dentro de las dos versiones del tema, es la manipulación por parte las respectivas parejas de las hermanas Loaiza, quien en el caso de Kimberly es Juan de Dios Pantoja, y por su parte Steff lleva una relación con Mario Barrón, quien sería expareja de Kenia Os, con quien Kimberly y Juan de Dios habrían tenido conflictos también.

Durante el video de Steff Loaiza, reveló quién presuntamente tendría el control de las cosas de Kimberly, sería el mismo Juan de Dios, dando a conocer un pleito familiar que tuvieron con la mamá de Steff:

“Una vez tuvieron un pleito, no sé qué y dijiste: ‘Y si yo quiero alejo más a su hija’ y no sé qué, que ‘Si yo quiero no ve a sus nietos nunca’, y con mis papás siempre ha sido un diablo literalmente. Y se los digo de verdad, es un sentimiento que yo sí tengo porque yo no lo quiero. Yo no lo quiero... O sea siempre han sido humillaciones” Steff Loaiza

Ante esto, Juan de Dios Pantoja rechazó estas versiones y señaló a terceros como responsables de influir en la situación.

“Ese tipo (Mario Barrón) sigue jugando el mismo juego… manipula y las hace ser víctimas de mí para que nos tiren… En los últimos 5 años te he visto 30 minutos a lo mucho”. Historias JukiLop

En sus historias, el influencer sostuvo que la relación familiar ha estado marcada por conflictos previos y diferencias:

“Hace tiempo nos alejamos de los que podían apuñalarnos por la espalda, y aún a distancia siguen intentándolo”. Historias JukiLop

Asimismo, respondió a las críticas sobre la supuesta ausencia de Kimberly en el cuidado de su madre:

“Sí fue, sí ha ido, se ha quedado un par de días allá”. Juan de Dios Pantoja

El conflicto continúa generando reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambas partes han compartido sus posturas. Hasta el momento, la situación permanece activa, con declaraciones públicas que han expuesto detalles del entorno familiar, incluyendo temas personales y financieros relacionados con la hospitalización.

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