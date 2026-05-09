JD Pantoja acusa a Steff Loaiza y a su esposo de agredir al papá de Kimberly Loaiza, saca FOTOS, audios y VIDEO

El conflicto familiar escaló a niveles impensables. JD Pantoja acusó públicamente a Steff Loaiza y a su pareja, Mario Barrón, de golpear al padre de Kimberly Loaiza. Videos, versiones encontradas, reclamos económicos y una familia fracturada colocaron a todos en el centro de la polémica ¡una vez más!.

JD Pantoja asegura que el conflicto gira en torno a la fama y el dinero, pero admite que es justo eso lo que más le duele: siguen siendo familia, y los ataques personales le hacen pensar que Steff Loaiza y Mario Barrón podrían querer hacerles daño.

Mira: Juan de Dios Pantoja responde a la propuesta de Aarón Mercury de subir al ring, ¿le tiene miedo?

Juan de Dios Pantoja se disculpa con Steff Loaiza / Redes sociales

¿Por qué JD Pantoja acusó a Steff Loaiza y a Mario Barrón de agredir al papá de Kimberly Loaiza?

Juan de Dios Pantoja volvió a sacudir las redes sociales luego de publicar un video en su canal oficial de YouTube en el que lanza una de las acusaciones más fuertes que se han escuchado dentro del círculo cercano de Kimberly Loaiza. El influencer y cantante aseguró que Steff Loaiza, hermana de la “Lindura Mayor”, y su pareja, Mario Barrón, habrían agredido físicamente al papá de ambas.

El video, titulado “Cometieron el peor error de sus vidas”, dura cerca de 30 minutos y en cuestión de horas superó las 500 mil reproducciones, colocándose rápidamente entre los más comentados. En él, JD Pantoja retoma la polémica familiar que desde hace días se venía cocinando en redes sociales y que terminó por explotar con esta grave acusación.

Desde los primeros minutos, Juan de Dios deja claro que decidió hablar porque, según él, se han dicho muchas mentiras sobre lo ocurrido, especialmente por parte de Steff Loaiza. Su intención, afirma, es contar lo que realmente pasó y defender tanto a Kimberly Loaiza como al padre de ella, quien presuntamente habría sido víctima de la agresión.

Lee: JD Pantoja se disculpa con Steff Loaiza en medio de polémica por hospitalización de su mamá, ¿dará dinero?

¿Qué dijo JD Pantoja sobre el apoyo económico durante la hospitalización de su suegra?

Uno de los puntos más delicados del video tiene que ver con el dinero y el apoyo durante la crisis de salud de su suegra. JD Pantoja aseguró que la versión que circuló en redes no corresponde a la realidad y que, desde el inicio, él y Kimberly Loaiza fueron quienes se hicieron cargo de los gastos hospitalarios.

“Nadie estaba resolviendo con pagos reales más que Kim y yo... Tres días después de que fue internada mi suegra nosotros ya habíamos pagado 150 mil pesos... A los días dimos otro pago de 200 mil pesos y así fuimos pagando mientras nadie más pagaba nada al hospital”, comentó.

Además, el influencer señaló que nunca dejó de apoyar desde que supo de la hospitalización, contradiciendo directamente la narrativa que, según él, su cuñada habría difundido públicamente.

Para Juan de Dios, todo comenzó como una provocación de Steff Loaiza y su pareja para generar contenido y monetizar en redes; sin embargo, asegura que la situación ya se salió de control. El influencer sostiene que este ataque mediático parece dirigido a dañar su imagen, la de su esposa y su trabajo, acusando que se le ha difamado con presuntas mentiras, mientras él siempre ha mostrado pruebas para respaldar su versión.

Lee: ¿Kimberly Loaiza no quiere ayudar a su mamá? Filtran la millonaria cantidad que gana como influencer

Steff Loaiza y Kimberly Loaiza.

¿Cómo habría ocurrido la presunta agresión al papá de Kimberly Loaiza según JD Pantoja?

El momento más fuerte del video llega cuando JD Pantoja aborda directamente la supuesta agresión al padre de Kimberly Loaiza. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron días antes de que él decidiera hablar públicamente, y fue precisamente la gravedad de la situación lo que lo llevó a romper el silencio.

JD Pantoja “Lo que estoy por mostrar pasó hace días... Yo no me atrevería pegarle a mi suegro y estas personas por querer obtener lo que quieren pueden hacer lo que sea... Yo puedo ser de lo peor pero Kimberly no me permitiría pegarle a su papá”

Tras las recientes declaraciones de la hermana de Kimberly Loaiza, Steff Loaiza, Juan de Dios Pantoja, se pronuncia en redes / Capturas de pantalla

Juan de Dios también relató que existen versiones encontradas sobre quién inició el altercado, pero fue claro al señalar que, desde su perspectiva, no hay justificación para una pelea con una persona mayor.

“Ellos dicen que mi suegro empezó, pero aunque mi suegro haya empezado, yo creo que lo más coherente es que tú pares y digas: ‘No me voy a poner a pelear con el papá de mi esposa’. Yo sé que tú no tienes problema con meterte con personas mayores o menores, pero analízalo un poco. Y tú, Stefanie, no deja de ser tu papá, te dio la vida. ¿Cómo te atreves a pegarle a tu padre? Y además le das la oportunidad a otra persona de hacerlo. La gente, por tu culpa, no baja a Kimberly de mala hija, pero ¿tú eres buena hija al pegarle a tu papá? ¿Eso te convierte en buena hija, según tú? ¿Tú crees que tu mamá va a estar muy contenta con que le hayan pegado a su esposo?”

JD Pantoja dio contexto sobre el origen del conflicto y explicó qué habría detonado el altercado: “Lo que pasa es que mi suegro sacó a mi suegra del hospital en el que estaba y la llevó a un hospital de gobierno. La familia no estaba muy de acuerdo con esto, por lo que le dijeron: ‘Bueno, si tú la sacaste, tú la vas a cuidar todo el tiempo’. A diferencia del hospital privado, en este hospital sí puede quedarse un familiar todo el día haciendo guardia y cuidándola. En el hospital privado solamente te daban una o dos visitas al día, de una hora al menos.”

De acuerdo con su versión, el hecho de que el padre de Kimberly Loaiza no se quedara todo el tiempo cuidando a su esposa habría generado molestia, lo que terminó por escalar la tensión familiar.

Luego se reprodujo un audio en el que el padre de Kimberly asegura que Mario lo agredió y que Steff también participó en el ataque: “El caso es que, según lo que está diciendo mi suegro, se agarraron por teléfono y Mario le dijo: ‘Pocos huevos’ o ‘poco hombre’. Y mi suegro le respondió: ‘Si tienes muchos huevos, ven y dímelo en la cara’. Y Mario se fue a su trabajo y se lo dijo en la cara, frente a frente, dice mi suegro, que prácticamente respirándole en la cara.”

“Sí, también me pegó. Lo dije: me pegó... y también Stefanie me pegó como 20 trompadas”. Padre de Kimberly Loaiza

JD Pantoja aseguró que hablar de este tema no fue una decisión sencilla, pero consideró necesario hacerlo para que, según él, se conociera la verdad

Hasta el momento, Steff Loaiza y Mario Barrón no han confirmado ni desmentido las acusaciones realizadas por JD Pantoja. El silencio de ambos ha generado aún más especulación y ha mantenido el tema en tendencia constante en plataformas como YouTube, TikTok y X.