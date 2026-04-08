Presunto exnovio de Juan de Dios Pantoja habla y ¡reviven FOTOS y VIDEOS!: “No quería ser tapadera”

Juan de Dios Pantoja sigue en el ojo del huracán tras la polémica sobre la mamá de Kimberly Loaiza, Mary Martínez, quién se encuentra hospitalizada y debe una cifra millonaria a la unidad médica, pero ahora un creador de contenido reiteró presunta que tuvo una relación gay con él y se retomaron fotos y videos, ¿de quién se trata y qué dijo? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Qué enfermedad tiene la mamá de Kim Loaiza y por qué estuvo al borde de la muerte? ¡Esta sería la deuda millonaria!

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza enfrentan una nueva polémica. / Redes sociales

¿Cómo comenzó la polémica entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

La polémica de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza surgió a partir de la hospitalización de Mary Martínez, madre de la familia Loaiza, que la mantiene en cama bajo vigilancia médica. El tema comenzó a generar conversación en redes sociales debido a cuestionamientos sobre la presencia de ambos en el cuidado directo de la señora.

Todo se intensificó tras la publicación de un video en el que la pareja respondió a los señalamientos de Steff Loaiza, quién denunció una falta de apoyo. En su mensaje, explicaron que no han estado presentes físicamente por distintas razones, pero aseguraron que han brindado apoyo económico.

“Kimberly está aportando un poco más económicamente es porque las circunstancias económicas de ella son diferentes. Si otros familiares están aportando más presencia es porque tienen ese tiempo, viven ahí. Y para ellos no es tan complicado”, dijo Pantoja.

De acuerdo con información compartida por Steffany Loaiza, desde febrero de 2026 su madre comenzó a presentar síntomas que parecían leves, similares a los de una influenza, como pérdida de apetito, cansancio y debilidad. Sin embargo, con el paso de los días, su estado de salud presentó cambios que llevaron a una situación más delicada.

No te pierdas: Kimberly Loaiza apoya a su mamá en crisis de salud y hace una contundente promesa: “Solo tú sabes”

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja en medio de la polémica por la hospitalización de la mamá de la influencer. / Redes sociales

¿Qué influencer dice que presuntamente tuvo una relación con Juan de Dios Pantoja?

El nombre de Juan de Dios Pantoja protagoniza una nueva polémica, luego de que Alexander Ramírez compartió nuevas declaraciones y se retomaron fotos y videos en los que presuntamente aparece junto al influencer. En el material compartido se observa a ambos en una fiesta, donde se les ve bailando y conviviendo, imágenes que, de acuerdo con lo señalado, corresponderían al año 2016.

Tras la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar y a generar distintas versiones sobre el contexto de ese material. Entre los comentarios, surgieron señalamientos hacia Kimberly Loaiza, a quien algunos señalaron como posible tercera en discordia en ese momento, lo que incrementó la conversación en torno al tema.

Por su parte, Ramírez mencionó que la relación duró “unos tres meses platicando, nos vimos solamente dos veces y los demás fue puro texto. No me hizo nada malo, pero sí habló mal de mí después de que terminamos”. Hasta ahora, Juan de Dios Pantoja no ha reconocido públicamente la relación a la que hace referencia el creador de contenido, lo que ha mantenido el tema activo entre seguidores y usuarios que continúan comentando el contenido difundido en plataformas digitales.

“Terminamos por distancia porque yo vivía en Monterrey y él en Mazatlán, y porque él tenía novia, a mí no se me hacía chido que anduviera con ella y conmigo, yo nunca había visto fotos de Kimberly, no sabía cómo se llamaba o si era de Mazatlán, yo no quería ser una tapadera ni la otra”, dijo Ramírez en una transmisión en vivo.

No te pierdas: ¿Juan de Dios Pantoja en la mira? Tras video de su cuñada Steff Loaiza, reaparece Kenia Os con ¿una indirecta?

¡Explota la polémica! Presunto exnovio de Juan de Dios Pantoja revela todo y salen pruebas. / Redes sociales

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Juan de Dios Pantoja es un creador de contenido y cantante mexicano, nacido el 16 de noviembre de 1995 en Mazatlán, Sinaloa. Inició su actividad en plataformas digitales el 26 de marzo de 2016, cuando publicó su primer video en YouTube, donde con el paso del tiempo ha reunido a millones de suscriptores.

Además de su presencia en redes sociales, ha desarrollado una carrera en la música, con diversos lanzamientos que lo han llevado a ampliar su alcance más allá de las redes sociales, con colaboraciones con cantante como Khea, Lit Killah, Rauw Alejandro. Su trayectoria ha estado ligada tanto a su actividad como influencer como a sus proyectos dentro de la industria musical.

En el ámbito personal, mantiene una relación con Kimberly Loaiza, con quien contrajo matrimonio por la vía civil en 2016, cuando ella tenía 18 años y él 20. A lo largo del tiempo, su relación ha estado en medio de polémicas en redes sociales debido a distintos momentos que han generado atención entre sus seguidores, incluso por haberle quitado el canal de YouTube a Kenia Os.

No te pierdas: Excolaboradora de Hoy denuncia a Lizbeth Rodríguez por daño moral: Esto es lo que pide como compensación