¿Mamá de Kim Loaiza al borde de la muerte? Filtran supuesto diagnóstico médico en plena polémica familiar

Mucho se ha dicho sobre la familia de Kimberly Loaiza en los últimos días. Luego de que confirmara la hospitalización de su madre, la hermana de la influencer, Steff Loaiza, expuso que, presuntamente, Kim no ha contribuido mucho con los gastos médicos y que tampoco la visitaba en el hospital por “manipulación” de su esposo, Juan de Dios Pantoja.

Esto ha sido refutado por la pareja. A través de un video para redes sociales, aseguraron haber pactado en cooperar con el 50% de los gastos. Asimismo, Kimberly explicó que no ha podido visitar a su madre por “cuestiones” que nada tienen que ver con Pantoja.

En tanto que las especulaciones continúan y los internautas toman bandos, se filtra el presunto verdadero diagnóstico médico de la señora. Esto es todo lo que se sabe.

Hermana de Kimberly Loaiza / Redes sociales

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¿Qué se ha dicho sobre el estado de salud de la mamá de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con lo expuesto por Steff Loaiza, su madre ha lidiado con problemas médicos desde hace algún tiempo. No obstante, ha empeorado en las últimas semanas. Si bien no ha querido dar muchos detalles, mencionó que todo había sido por una infección y que su progenitora se ha sometido a 6 operaciones.

Mary Martínez sigue hospitalizada y bajo cuidado constante, ya que su condición ha sido tan grave que la ha puesto “al borde de la muerte”, teniendo que ser trasladada a una clínica de especialidades para un mejor cuidado.

Su estado se reporta como estable. Sin embargo, su recuperación sigue siendo incierta, por lo que debe permanecer en constante vigilancia médica para evitar cualquier complicación.

Steff ha sido clara en que los gastos médicos han sido muy pesados para la familia. Sostiene que Kim solo ha dado 25 mil pesos de una cuenta que, según lo informado, supera los 5 millones, por lo que decidió abrir una página en GoFundMe para recaudar fondos.

La joven mencionó que Kenia Os, quien tuvo problemas con Kim y Juan, donó un millón y medio de pesos a la causa, un hecho que ha provocado polémica, pues si bien algunos aplauden su acción, otros creen que lo estaría haciendo con una “doble intención”.

Hermana de Kimberly Loaiza / Redes sociales

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¿Cuál sería el verdadero estado de salud de la mamá de Kimberly Loaiza, según presentó Javier Ceriani?

En su más reciente emisión de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani mostró el audio de uno de los médicos que estaría atendiendo a la madre de Kimberly Loaiza. Según el testimonio de esta persona, la situación de la señora presuntamente sería más grave de lo que se piensa.

En el material se escucha lo siguiente:

“Sí, la señora es diabética e hipertensa y no llevaba un buen control de su diabetes. Desconozco por qué, lo más probable es que sea una infección de vías urinarias que nunca se trató, se le hizo un absceso… pero se le fue haciendo grande. Le drenaron ese absceso en una cliniquita y le quedó un pozo, una circunferencia de 10 centímetros. Diario le hacían curaciones. Ya no era un absceso, era un pozo. Esto se le infectó. Un diabético no sana las heridas tan fácilmente como una persona sana. Le carcomió todo. Un pozosote que le abarca desde la pelvis y de profundidad, o sea, de interno, ya le llegó hasta el estómago”. Médico que atendería a la mamá de Kimberly Loaiza

De acuerdo con el especialista, a Mary presuntamente ya le quitaron un riñón. El restante “no le está funcionando al 100%” debido a que tiene “insuficiencia renal”. También dijo que presuntamente tiene “muerte cerebral”.

“A la señora la sacaron estable a piso y esa misma noche la volvieron a meter a la UCI (terapia intensiva) de lo mala que se puso. La intubaron, les cayó en paro. La señora ya tiene muerte cerebral. No responde a estímulos más que dolorosos. Le han hecho lavados quirúrgicos. Está infectada por dentro. Está infectada por todo”, concluyó.

Tras pasar la grabación, Javier mencionó que la señora está en un hospital muy importante en Mazatlán: “La señora se está muriendo”, informó.

¿Familia Loaiza confirma estado grave de Mary Martínez?

Hasta el momento, la familia de Kimberly Loaiza no se ha pronunciado ante la información compartida por Javier Ceriani y solo se ha limitado a compartir el enlace del GoFundMe para obtener donaciones que les ayuden a costear los gastos médicos.

Cabe destacar que muchos han reportado que la página se “cayó”, por lo que Steff Loaiza les ha recomendado a sus seguidores que entren y salgan constantemente hasta que les “cargue bien”.

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