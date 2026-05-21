¿Quién era Degezeta, cantante de 22 años que fue asesinado tras salir de un estudio de grabación?

Otra muerte viste de luto al mundo de la música mexicana. Y es que hace unas horas se dio a conocer el asesinato de Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido como Degezata, un cantante de 22 años, mientras salía de un estudio de grabación en Culiacán. Esto es todo lo que se sabe.

Degezeta / Redes sociales

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Así fue el asesinato del cantante Degezeta

De acuerdo con los reportes iniciales, todo ocurrió durante la noche del pasado miércoles 20 de mayo, en el cruce de las calles Constitución y Jesús Andrade, en la colonia Miguel Alemán, frente al estadio Ángel Flores.

Degezeta e Iván Marlon, un compañero de trabajo, salieron de un estudio de grabación y abordaron una camioneta. Durante un semáforo en rojo, los agresores se acercaron al vehículo y dispararon en múltiples ocasiones.

Una de las víctimas quedó sin vida dentro del coche, mientras que la otra terminó tendida sobre el asfalto. Los criminales huyeron de la escena. En tanto que los transeúntes llamaron a los servicios de emergencia, quienes solo pudieron confirmar su muerte.

Aún no hay detenidos por el crimen. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) ya abrió una carpeta de investigación para atrapar a los responsables y esclarecer el motivo del ataque. Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Horas antes de su muerte, Degezeta había compartido una foto del estudio de grabación donde se encontraba.

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¿Cómo despidieron a Degezeta, cantante asesinado en Culiacán?

A través de redes sociales, su disquera lanzó una emotiva dedicatoria de despedida a Degezeta. En la publicación, se solidarizan con la familia y lamentan la muerte de una persona que solo quería triunfar en la música.

“Anoche nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera… era nuestro hermano. Mario, mejor conocido como Dezegeta, dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán persiguiendo un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento. Y el que lo conoció sabe que venía con el corazón bien puesto y muchas ganas de crecer”, se lee.

Y agregaron: “Siempre vamos a recordar las pláticas, las canciones, las risas y todas las ganas que le metía a este camino. Vuela alto, carnal. Aquí tu música y tu nombre no se van a olvidar”.

Degezeta / Redes sociales

Él era Degezeta, cantante asesinado en Culiacán

Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido como Degezata, era un cantante de 22 años. Era originario de Sonora y, desde muy joven, se interesó por la música. Inició en el rap y, con el paso del tiempo, evolucionó hasta interpretar canciones de reguetón.

Tras varios años trabajando de forma independiente, fue contratado por la disquera Hyphy Music. Entre sus canciones más destacadas están “TOSTO NAZO”, “Welcome To The Club”, “Chanel” y “Mentira Burna”. Estaba a unos cuantos días de estrenar su nuevo álbum.

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