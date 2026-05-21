Hombre mata a su novio y después se quita la vida a plena luz del día; todo quedó registrado en VIDEO

A poco más de un mes de la trágica muerte de Carolina Flores, exreina de belleza, otro asesinato conmociona las redes sociales. Y es que se ha comenzado a viralizar un video de un hombre identificado como Sergio que mató a su novio, de nombre Luis, a plena luz del día. Te contamos los detalles.

Asesinato en CDMX / Redes sociales

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Así fue como Sergio asesinó a su novio Luis a plena luz del día

Todo ocurrió durante la mañana del pasado miércoles 20 de mayo. En el video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver a Luis siendo perseguido por Sergio en la colonia Argentina de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En algún punto, el agresor saca un arma y le dispara a la víctima, quien cae al suelo. Tras el crimen, Sergio intenta atacar nuevamente, pero el dispositivo se atasca. Luego de unos momentos de lucha, logra desatorar la pistola y vuelve a disparar.

La escena concluye con el criminal poniéndose la pistola en la cabeza y detonándola. Ambos murieron de forma instantánea. Los vecinos llamaron a la autoridad, que, al llegar al lugar, pudo constatar los decesos.

Aunque al principio se pensó que habían sido víctimas de algún atentado, las investigaciones posteriores arrojaron que eran parejas. Al parecer, Luis había terminado la relación con Sergio. Este último lo persiguió para hablar con él, pero, al verse ignorado, le disparó.

“Según las investigaciones, son tres tiros los que le dio a su pareja y después, usted lo ve, se acomoda la pistola en la cabeza y se dispara. Estaban discutiendo. Todo indica que tenían un problema”, reportó C4 Jiménez.

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¿Qué se sabe sobre la pareja involucrada en el crimen pasional en CDMX?

Según el periodista C4 Jiménez, Sergio era un joven de 20 años originario de Azcapotzalco, mientras que Luis tenía 19 y trabajaba como asesor de ventas.

Los cuerpos ya fueron trasladados a la morgue para que sus familiares puedan reclamarlos. Se desconoce cómo o cuándo se realizarán los respectivos ritos funarios.

Lo ocurrido ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, principalmente por el hecho de que, al menos por lo que se puede observar en el video, varios autos pasaron mientras se suscitaba el crimen y nadie se detuvo o trató de hacer algo para ayudar.

Asesinato en CDMX / Redes sociales

¿Qué ha pasado con el caso de Carolina Flores, exreina de belleza?

El crimen de Luis ha hecho que muchos rememoren el caso de Carolina Flores, exreina de belleza. Si bien su pareja no fue quien la asesinó, sí lo hizo su suegra, bajo el argumento de que la joven lo estaba “alejando” de su hijo.

Erika ‘N’ le quitó la vida a Flores el pasado 15 de abril, en un departamento de Polanco. En las imágenes difundidas, se puede ver a la agresora persiguiendo a su nuera hasta la cocina. Si bien no se observa lo que pasa, se perciben diversos disparos. El esposo llega y le pregunta a su madre sobre sus acciones,

La victimaria simplemente responde que ella la habría “provocado” y que él era “suyo”. Tras el hecho, la mujer huyó, por lo que se emitió una ficha de búsqueda en su contra. Se solicitó la ayuda de la Interpol. A dos semanas del hecho, se le encontró en Venezuela.

Entre los objetos que le incautaron, se encontró un celular en el que había escrito una serie de cartas para su hijo. En los escritos, Erika se justifica diciendo que Carolina la trataba mal y la alejaba de su hijo y nieto. También parece no ser consciente de su crimen, pues manifiesta su deseo de que la chica “no esté muy lastimada”.

Lo último que se supo fue que Érika continúa en Venezuela, en espera de ser extraditada a México y que se inicie el respectivo juicio en su contra.

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