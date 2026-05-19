Mujer abandona a su novio muerto en la vía pública en GAM; su confesión indigna: “Se le murió y no supo qué hacer”, VIDEO

La alcaldía Gustavo A. Madero volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que una mujer y un hombre abandonaron el cuerpo sin vida de un adulto mayor en plena vía pública. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales debido a las imágenes difundidas y a la versión extraoficial que apunta a que la víctima era pareja sentimental de la mujer detenida. ¿Qué fue lo que pasó?

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¿Cómo captaron a la mujer abandonando el cadáver de su novio en la Gustavo A. Madero?

El hallazgo ocurrió en la calle Cerrada de Chiquihuite, una zona de la GAM donde elementos policiacos acudieron tras recibir el reporte de un hombre tirado en la vía pública. Al llegar, los oficiales solicitaron apoyo médico, pero los paramédicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, de aproximadamente 60 años.

Tras el reporte, monitoristas del C2 Norte comenzaron a revisar las cámaras de videovigilancia cercanas para reconstruir lo sucedido. Fue así como detectaron una camioneta blanca estacionándose en el lugar durante la madrugada.

Según detalló la SSC, los tripulantes “abrieron la puerta trasera y luego de unos minutos salieron a alta velocidad”. Esa escena quedó registrada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, causando una fuerte reacción entre usuarios por la manera en que abandonaron el cuerpo.

La grabación permitió que las autoridades implementaran un cerco virtual para seguir la ruta del vehículo. Horas después, la camioneta fue localizada en calles de la colonia Zona Escolar, también dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

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¿Qué dijo la mujer detenida tras abandonar el cuerpo de su pareja?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la versión difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien aseguró que la mujer detenida declaró ante policías que “se le murió y no supo qué hacer”.

Aunque las autoridades capitalinas no han confirmado oficialmente esa versión, la frase se volvió viral y generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron por qué no pidió ayuda médica o reportó inmediatamente el fallecimiento, mientras otros señalaron que todavía falta esclarecer cómo murió el hombre.

El comunicador también reveló que la víctima presuntamente era novio de la mujer detenida y que ella llegó acompañada de su hermano. En los videos difundidos se observa a una mujer con camisón blanco junto a varias patrullas de la SSC, así como imágenes del vehículo relacionado con el caso.

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación para determinar la causa exacta de la muerte y deslindar responsabilidades. Las autoridades no han confirmado si el hombre presentaba huellas de violencia o si falleció por causas naturales.

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¿Por qué también detuvieron al hermano de la mujer en CDMX?

Cuando policías interceptaron la camioneta blanca y realizaron una revisión preventiva a sus ocupantes, encontraron varias dosis de aparente marihuana dentro del vehículo.

La SSC informó que durante la inspección aseguraron alrededor de 40 bolsitas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, motivo por el cual ambos ocupantes fueron detenidos de inmediato.

El hombre, de 41 años, y la mujer, de 40, fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Además de la investigación relacionada con el abandono del cadáver, las autoridades también analizarán la procedencia de la droga encontrada.