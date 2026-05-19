Muere Luis de la Peña Auerbach: una institución en México

Este 19 de mayo de 2026 trascendió una lamentable noticia para México: murió Luis de la Peña Auerbach. Diversos repostes apuntan a que su deceso ocurrió el pasado domingo 17 de mayo. ¿Que fue lo que pasó? Te contamos todo lo que se sabe.

El mundo del espectáculo está de luto. / Canva

¿De qué murió Luis de la Peña Auerbach?

Al momento se desconocen las causas de la muerte de Luis de la Peña Auerbach. Sin embargo, algunos portales de Internet apuntan a que habría fallecido de causas naturales a sus 94 años.

La facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer la noticia de la muerte del físico con un sentido mensaje:

“Físico teórico, investigador emérito, doctor Honoris Causa de la UNAM y referencia de la ciencia en México. Su incansable labor académica, su pensamiento crítico y su compromiso con la divulgación del conocimiento dejan huella invaluable que permanecerá siempre entre nosotros”.

Muere Luis de la Peña Auerbach / Facultad de Ciencias UNAM

¿Quien es Luis de la Peña Auerbach?

El doctor Luis de la PEña Auerbach fue un investigador que se dedico a desentrañar enigmas de la física y mecánica cuántica. Nació en Puebla el 23 de julio de 1931. Se gradó como ingeniero en Comunicaicones Eléctricas y Electrónicas por la Escual Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN. Además, hizo estudios de posgrado en la Unión Soviética en la Universidad Estatal Lomonosov.

En la UNAM se desempeñó como investigador en el Instituto de Física. Asimismo, formó parte de la Sociedad Mexicana de Física, del Colegio de Profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la Sociedad Matemática Mexicana.

El doctor escribió numerosos artículos y libros. Uno de los más recientes fue en colaboración con su esposa Ana María Cetto y fue en materia de Mecánica Cuántica, titulado: “Quantum Mechanics: A Physical Approach.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos y premios, en los 2000, destacan:

Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales (2002)



Medalla de Oro y Diploma al Mérito Universitario de la UNAM (2008)



Premio a la Ciencia e Innovación Heberto Castillo (2015)



Doctorado Honoris Causa de la UNAM (2015)