Caso Carlos Manzo: Detienen a Wendy ‘la Tía’, presuntamente vinculada al asesinato del político, ¿cómo fue?

El asesinato de Carlos Manzo tiene una nueva escena, y es que recientemente se confirmó la detención de Wendy Fabiola “N”, alias ‘la Tía’, identificada como una de las presuntas implicadas en el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan. ¿Cómo fue la captura?

Carlos Manzo / El País

¿Cuándo fue el asesinato de Carlos Manzo?

Carlos Manzo Rodríguez asumió funciones como el primer presidente municipal independiente de Uruapan, Michoacán, desde 2024. Su asesinato, ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en un evento público.

Todo ocurrió durante el Festival de las Velas, una celebración tradicional de Día de Muertos realizada en la plaza principal del municipio, en Michoacán.

Desde aquella fecha, las investigaciones han continuado hasta día de hoy y han derivado en el hallazgo de presuntas personas implicados en el caso y una de ellas hoy fue capturada.

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Carlos Manxo / Facebook: Carlos Manzo

¿Cómo capturaron a la presunta implicada en el asesinato de Carlos Manzo?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la captura de Wendy Fabiola “N” en Uruapan, Michoacán, señalada por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal Carlos Torres Piña detalló que la mujer, conocida con el alias de ‘la Tía’ y de 35 años, era identificada como una de las colaboradoras más cercanas de Gerardo “N”, apodado ‘el Congo’, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan.

Wendy ‘la Tía’, presunta culpable en muerte de Carlos Manzo / Redes sociales

Según las investigaciones, Wendy fungía como enlace de información entre integrantes del grupo criminal y presuntamente habría tenido participación en la planeación del ataque contra Carlos Manzo.

Ella era el vínculo de información con ‘El Congo’, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manzo. (...) Ella era quien le hacía llegar información distinta a este personaje, una vez que es detenido (El Congo), comienza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal. Carlos Torres Piña

La captura representa un nuevo avance en las investigaciones del caso que ha sacudido a la entidad.

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¿Quién fue Carlos Manzo?

Carlos Manzo Rodríguez fue un político y empresario mexicano reconocido por convertirse en el primer alcalde independiente de Uruapan, Michoacán.

Antes de llegar a la presidencia municipal, participó en actividades empresariales y sociales dentro del municipio. En las elecciones de 2024 logró una victoria histórica al convertirse en el primer presidente municipal independiente de Uruapan.

Su persona sigue siendo recordada en redes sociales, y ahora, su nombre regresa a la conversación tras la captura de una presunta culpable de su asesinato.

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