Detienen a dos implicados en la muerte de Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar, en CDMX

Han pasado poco más de seis meses desde la muerte de Miguel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, un influencer y estilista que atendió a celebridades como Ángela Aguilar. El tema vuelve a ser tendencia tras darse a conocer que dos implicados en el crimen fueron detenidos en CDMX. Esto es todo lo que se sabe.

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¿Cómo fue el asesinato de Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar?

La muerte de Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar, se suscitó durante la madrugada del pasado 30 de septiembre de 2025. De acuerdo con lo que se informó en aquel entonces, el también creador de contenido fue asesinado a las afueras de su estética ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En las imágenes compartidas por el periodista Carlos Jiménez, también conocido como ‘C4 Jiménez’, se puede observar cómo Miguel de la Mora iba saliendo de su local cuando dos tipos en moto se le acercaron. Uno de ellos bajó del vehículo y le disparó para después huir de la escena.

“Mat… a dueño de exclusiva estética en POLANCO. Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’. Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan”, informó Jiménez en ese momento.

En tanto que la policía capitalina abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso, en redes sociales comenzaron a circular diversas teorías sobre el motivo del crimen. Una de las más sonadas era que el joven estaba involucrado en actividades delictivas. Y es que la autoridad reportó poco después que lo ocurrido no habría sido un asalto, sino un “ataque directo”.

Micky Hair / Redes sociales

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Así fue la detención de dos implicados en la muerte de Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar

Hace unas horas, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) informó que, tras realizar exhaustivas investigaciones, habían arrestado a dos individuos que podrían estar implicados en el asesinato de Micky Hair. Según lo reportado, el primer sujeto, identificado como Ángel ‘N’, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante su aprehensión, se incautaron 220 dosis de estupefacientes, un arma corta y dos cartuchos. El primer detenido está siendo acusado por el delito de homicidio calificado y actualmente se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El segundo individuo, de quien se ha mantenido su identidad en pleno anonimato, fue interceptado en el Estado de México. Ya tenía una orden de aprehensión en su contra por la muerte de Mickey.

Con esto, ya son tres los detenidos por el caso. Recordemos que, a finales del año pasado, se arrestó a José Eduardo ‘N’, a quien se le señala por haber facilitado que los agresores escaparan tras el crimen, apoyándose en un auto para ocultarlos.

Micky Hair / Redes sociales

¿Quién era Micky Hair, influencer y estilista asesinado, y qué pasó con su estética?

Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, era un influencer y estilista originario de Zapopan, Jalisco. Tenía 28 años al momento de su muerte.

Además de generar contenido en redes sociales, era dueño de ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’ en Polanco, Ciudad de México, además de un salón en Guadalajara, donde ofrecía extensiones de cabello y tratamientos de lujo. Atendió a celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón, entre otras. Sobre sus locales, se reportó que fueron cerrados poco después de su muerte.

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