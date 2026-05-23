Adamari López revive su lucha contra la muerte: fotos inéditas conmueven en su cumpleaños 55

Cumplir 55 años llevó a Adamari López a mirar hacia atrás y recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida. La conductora de televisión publicó un emotivo video en redes sociales donde recopiló momentos importantes de su historia personal, pero hubo una escena que dejó impactados a sus seguidores: las fotografías de la grave hospitalización que sufrió en 2018 y que casi termina en tragedia.

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Adamari López presentó a su ‘marido’ / Adamari López presentó a su ‘marido’

¿Qué le pasó a Adamari López en 2018 y por qué estuvo al borde de la muerte?

Adamari López, reconocida presentadora de televisión y figura de Univisión, vivió uno de los episodios más impactantes de su vida en 2018, cuando una influenza severa comprometió gravemente sus pulmones y puso en riesgo su vida. Este problema de salud no solo la llevó a ser hospitalizada de emergencia, sino que también obligó a los médicos a inducirla a un coma para estabilizarla.

La conductora de ‘Desiguales’ ha recordado en varias ocasiones este episodio, pero ahora, con motivo de su cumpleaños 55, decidió compartir imágenes inéditas que muestran la crudeza del momento.

El caso de Adamari López hospitalizada por influenza severa se convirtió en uno de los momentos más comentados en el mundo del espectáculo, ya que su salud empeoró en cuestión de días. Según ha contado, el padecimiento comenzó como un malestar común, pero rápidamente escaló.

“Pasé un susto muy grande con lo de la influenza”, confesó años después.

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Adamari López recuerda el incidente que casi le cuesta la vida / Captura de pantalla

¿Cómo fue el coma inducido de Adamari López y cuánto tiempo estuvo hospitalizada?

Uno de los aspectos más impactantes del caso es que Adamari López coma inducido fue una decisión médica crucial para salvarle la vida. La presentadora perdió el conocimiento tras llegar al hospital y permaneció en ese estado durante aproximadamente tres semanas.

Según su propio testimonio, no recuerda prácticamente nada de ese periodo: “Me llevaron al hospital y solo recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de nada más… entré en un coma inducido”, relató.

Durante ese tiempo, sus familiares vivieron momentos de angustia extrema. Su hermano, médico de profesión, describió la incertidumbre que enfrentaron, temiendo lo peor cada día.

Tras despertar, el proceso tampoco fue sencillo. Adamari López recuperación fue lenta y complicada, al grado de tener que reaprender funciones básicas como hablar y caminar. La conductora pasó varios meses en terapias intensivas que le permitieron reintegrarse poco a poco a su vida.

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¿Qué muestran las fotos de Adamari López en el hospital que hoy conmueven?

Las imágenes que Adamari López compartió recientemente forman parte de un emotivo video donde recorre su vida desde su nacimiento hasta la actualidad. Sin embargo, lo que más impacto causó fueron las fotos de su hospitalización.

En ellas se ve a la presentadora visiblemente vulnerable, conectada a tubos y aparatos médicos, reflejando el duro momento que atravesó. Estas fotografías no solo evidencian la gravedad de su estado, sino también el largo camino que tuvo que recorrer para recuperarse.

Al compartirlas, Adamari López dejó claro que no quiso ocultar las partes difíciles de su historia, sino mostrarlas como parte de su crecimiento personal: “Solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija… y un tubo en la garganta. No entendía qué estaba pasando”, recordó sobre ese momento.

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¿Qué dijo Adamari López sobre su experiencia cercana a la muerte?

Durante su celebración de cumpleaños, Adamari López reflexionó sobre todo lo vivido, incluyendo ese episodio que casi le arrebata la vida. En el mensaje que acompañó su publicación, habló con profundidad sobre los aprendizajes y emociones que la han marcado.

“He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas…”, escribió.

Además, destacó el valor de cada experiencia, asegurando que incluso los momentos más duros han sido clave para convertirse en la mujer que es hoy. Para Adamari, llegar a los 55 años tiene un significado especial tras haber enfrentado la muerte tan de cerca.

“Hoy quiero celebrar la vida… cada caída que me hizo más fuerte y cada persona que ha sido parte de este camino”, expresó.