Adamari López revela que le fueron infiel con una mujer casada y la drástica decisión que evitó un escándalo

Durante los últimos años, Adamari López se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión hispana, no solo por su talento, sino por su honestidad al hablar de su vida personal.

Sin embargo, una reciente confesión dejó a todos sorprendidos: la conductora abrió su corazón para contar uno de los episodios más dolorosos de su vida amorosa.

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Adamari López presentó a su ‘marido’ / Adamari López presentó a su ‘marido’

¿Qué dijo Adamari López sobre la infidelidad de una de sus parejas?

Fue durante una charla en el programa Desiguales donde Adamari López hizo una revelación que nadie veía venir. Aunque ya había hablado antes de infidelidades en sus relaciones, esta vez destapó un detalle que intensificó la historia: la tercera en discordia era una mujer casada.

“Yo tenía tanta rabia que lo que yo quería era llamar al esposo de la persona para dejarle saber que su esposa estaba cometiendo ese acto”, confesó sin filtros.

La reacción de su compañera Migbelis Castellanos no se hizo esperar, quien sorprendida cuestionó si la mujer realmente tenía un matrimonio.

“Estaba casada y tenía una hija como de 14 años” Adamari López

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Adamari López y los hombres jóvenes: su respuesta da de qué hablar. / Foto: Redes sociales

¿Qué hizo Adamari López tras infidelidad de su ex?

El enojo la llevó a pensar en actuar impulsivamente. Adamari López reconoció que su primera reacción fue querer confrontar la situación y evidenciar a la mujer involucrada, pero decidió detenerse a tiempo.

“Mi rabia y mi coraje… lo que quería era ir, obviamente dejar a la pareja, y decirle al esposo que su esposa…”, relató.

Sin embargo, antes de hacerlo, buscó ayuda profesional. Fue entonces cuando su psicóloga jugó un papel clave en su decisión.

“Fui a la psicóloga y la psicóloga me dijo que no lo hiciera”, reveló ante la sorpresa de de las demás conductoras de “Desiguales”.

Finalmente, Adamari optó por terminar la relación y no involucrarse más allá, priorizando su paz emocional en lugar de generar un escándalo mayor.

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¿Quiénes son las exparejas de Adamari López?

A lo largo de su carrera, a Adamari López se le han conocido algunos romances. Su primer noviazgo conocido fue con el actor puertorriqueño Jorge Castro en 1993, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Tres destinos. Años después, en 1997, sostuvo una breve relación con el conductor mexicano Marco Antonio Regil, la cual terminó en medio de rumores sobre celos.

A finales de los años 90, la actriz mantuvo un romance más estable con Mauricio Islas; sin embargo, sus apretadas agendas laborales terminaron por separarlos. También vivió una relación corta con Ángel Viera, misma que ambos recuerdan con afecto pese a su brevedad.

Uno de sus vínculos más mediáticos fue con el cantante Luis Fonsi, con quien inició una relación en 2001. La pareja se casó en 2006, en un momento particularmente delicado, ya que Adamari enfrentaba un tratamiento contra el cáncer. No obstante, su historia terminó en 2009 en medio de una polémica separación que acaparó titulares.

Posteriormente, se le vinculó con el escritor colombiano Andrés López López, en una relación breve que también generó controversia. Finalmente, uno de sus romances más significativos fue con el bailarín español Toni Costa, a quien conoció en el programa “Mira quién baila”. Su relación se extendió por casi una década: se comprometieron en 2014 y en 2015 dieron la bienvenida a su hija. Aunque en 2021 anunciaron su separación, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza compartida.

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