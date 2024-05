Adamari López revela que tuvo una fuerte crisis de salud mental que la llevó a pensar lo peor

Adamari López y Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ abrieron su corazón en la más reciente emisión de su pódcast. Fue ahí donde las presentadoras dejaron ver que han pasado por momentos muy complicados, sobre todo con temas emocionales.

Adamari recordó uno de los eventos que marcó su vida para siempre: su lucha contra el cáncer. Debido a esta situación, tuvo que pedirle ayuda a su psicóloga.

El incidente ocurrió cuando estaba atravesando el cáncer y su exesposo, Luis Fonsi, tenía un show, pero ella prefirió no asistir, ya que no se sentía lista, por lo que regaló varios boletos a familiares y amigos.

Debido a esta situación, Adamari tuvo una fuerte discusión con su hermano mayor, Adalberto, la cual detonó que la conductora tuviera una seria crisis.

“En un momento dado -esto no lo he dicho nunca- peleando con mi hermano por teléfono por los boletos, me dieron ganas de estrellar el carro para que me jo… . Si yo ya tengo mi propio peso de mis problemas encima, para qué alguien me viene a reclamar algo que no tengo nada que ver”.