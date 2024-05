Paco Stanley: Paola Durante confiesa romance con sobrino del famoso y que Jorge Gil está en silla de ruedas

El estreno de la nueva serie: '¿Quién lo mató?’ sobre el atentado que sufrió Paco Stanley ha revivido las historias de quienes estuvieron cerca. La serie cuenta con capítulos dedicados a contar la perspectiva de varios personajes como Mario Bezares, Jorge Gil y Paola Durante, quien fue una de las personas que pisó la cárcel al ser investigada como involucrada en el hecho.

Ahora, ella salió a defenderse públicamente, aunque el capítulo con el personaje de Paola en la serie aún no se estrena. Ella dijo que su preocupación es la revictimización hacia ella y lo que sucedió en su momento, recordando que la modelo salió libre al demostrarse su inocencia, luego de que su mamá luchara por su libertad.

Esta mañana, Paola hizo nuevas confesiones en ‘Sale el sol’ y negó haber tenido un noviazgo con Mario Bezares como al parecer se retratará en la serie, pero confesó que con quien sí tuvo un romance fue con un sobrino de Paco Stanley y que precisamente esto pudo haber evitado que pisara la cárcel pero él “le dio la espalda”.

Mira: Despiden a querida conductora de Ventaneando; Pedro Sola es el más triste por su partida

Paola Durante fue encarcelada por el caso de Paco Stanley / Clasos y redes sociales

Paola Durante niega romance con Bezares y confiesa noviazgo con sobrino de Paco Stanley

Paola no quería soltar prenda del romance para poder contarlo largo y tendido en el canal de YouTube que abrió recientemente para hablar de estos temas. Sin embargo, ante la insistencia de Gustavo Adolfo Infante, accedió a decir que en 1999 salió de manera secreta con un sobrino de Paco Stanley.

“Se llama Víctor y ya comentaré lo que pasó cuando Paco se enteró de que yo andaba con su sobrino. Cuando le hablé y le dije: ‘Me están queriendo acusar de esto’, me colgó el teléfono, me bloqueó y me dio la espalda”, contó.

Además, Paola reveló que el hombre le fue infiel con una mujer que resultó ser amiga de su prima.

Checa: Mario Bezares despotrica contra Diego Boneta tras el estreno de ‘¿Quién lo mató?’: “¿Cuál es tu hambre?”

¿Qué fue de Jorge Gil? Paola Durante revela que está en silla de ruedas

Paola contó que Jorge Gil, quien fue un testigo clave del caso, y quien desapareció del ojo público luego de lo que ocurrió con Paco, actualmente estaría enfrentando problemas de salud.

Según Paola, su hermano lo vio en silla de ruedas, aunque no se sabe qué podría padecer.

Finalmente, Durante dice que está esperando que se transmita su capítulo para saber si hay mucha ficción en el proyecto o si hay algunas ‘verdades’ dentro de la serie.

Puedes ver: Cazzu deja a un lado a Nodal y anuncia “nuevos comienzos” junto a su hija